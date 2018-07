Boateng údajne mieri do francúzskeho Paríž St. Germain

Paríž by sa mohol s vedením Bayernu Mníchov dohodnúť ešte tento týždeň.

Mníchov 24. júla (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Jérôme Boateng údajne mieri do francúzskeho klubu Paríž St. Germain.



"Paríž by sa mohol s vedením Bayernu Mníchov dohodnúť ešte tento týždeň," informuje agentúra dpa.



"Poznám Jérôma celkom dobre. Vychádzam z toho, že chce zostať v Bayerne. Vo futbale však nie sú do konca prestupového obdobia žiadne garancie," reagoval tréner Bavorov Niko Kovač.