Boby: Humphriesová vynechala sezónu pre údajné obťažovanie

Calgary 20. januára (TASR) - Bobistka Kaillie Humphriesová vynechala prebiehajúcu sezóne pre údajné sexuálne obťažovanie. Tridsaťtriročná Kanaďanka bližšie informácie zatiaľ neuviedla.



"Nemôžem dlhšie mlčať. Bola som v pozícii, keď som nemohla ďalej súťažiť. Neberiem to na ľahkú váhu a pre mňa osobne ide o veľa," citovala dvojnásobnú olympijskú víťazku agentúra AP.



"Dozvedeli sme sa o tom a je to vážna situácia. Do ukončenia vyšetrovania však nebudeme túto udalosť komentovať," uviedol hovorca Kanadskej bobovej a skeletonovej federácie (BSC) Chris Dornan.