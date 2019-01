Zubkov akceptoval dištanc, dočasne nie je šéf Ruskej bobovej federácie

Nahradila ho doterajšia viceprezidentka Jelena Anikinová.

Moskva 22. januára (TASR) - Alexander Zubkov sa dočasne vzdal postu prezidenta Ruskej bobovej federácie (RBF). Bývalý dvojnásobný olympijský víťaz to oznámil po minulotýždňovom treste za účasť na štátom podporovanom dopingu v ruskom športe. Nahradila ho doterajšia viceprezidentka Jelena Anikinová.



Medzinárodná bobová a skeletonová federácia (IBSF) potrestala Zubkova zákazom činnosti na dva roky. Dištanc sa vzťahuje na akúkoľvek oficiálnu aktivitu v športe a potrvá do 12. decembra 2020. Do funkcie šéfa RBF ho opätovne zvolili vlani na obdobie štyroch rokov. "Dúfam, že voľbu prezídia RBF o mojom menovaní prijme ruské aj medzinárodné športové spoločenstvo pozitívne a poskytne mi podporu. Som si istá, že dokážeme riadiť federáciu v tomto zložitom období," citoval Anikinovú portál insidethegames.biz.



Zubkovovi už skôr odobrali obe zlaté medaily, ktoré získal na ZOH 2014 v Soči ako pilot ruských bobov. Rozhodnutie potvrdil aj Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne. V rozsudku uviedol, že prípad proti nemu patril k najsilnejším. V odôvodnení poukázal na fyziologicky nemožné hodnoty soli v jeho vzorke moču v porovnaní s odberom pred ZOH. Zubkov sa však obrátil na národné civilné súdy a uspel. Moskovský súd uznal jeho tvrdenie o neférovom konaní a odmietol jurisdikciu CAS na ruskom území.