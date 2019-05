Boj o LM v Serii A vygraduje na záver, Spalletti: Máme to v rukách my

Na treťom mieste tabuľky je prekvapenie sezóny Atalanta Bergamo, ktorá ešte LM nikdy nehrala.

Rím 20. mája (TASR) - Boj o Ligu majstrov 2019/2020 v talianskej futbalovej Serii A vygraduje až v záverečnom 38. kole. Majster Juventus Turín aj vicemajster z Neapola ju majú istú, no o zvyšné miestenky zvedú tuhý boj ešte viacerí kandidáti. Medzi nimi aj Inter Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom. "Nerazzurri" utrpeli v nedeľu vysokú prehru 1:4 v Neapole a skomplikovali si situáciu.



Na treťom mieste tabuľky je prekvapenie sezóny Atalanta Bergamo, ktorá ešte LM nikdy nehrala. V nedeľu remizovala na pôde "Juve" 1:1, keď o triumf prišla až v závere. Na konte má 66 bodov a v poslednom kole hrá doma so Sassuolom. Štvrtý je Inter s rovnakým počtom bodov, na záver ho doma čaká Empoli bojujúce ešte o záchranu. Piate AC Miláno stráca na Bergamo aj mestského rivala jeden bod a cez víkend zakončí ročník na ihrisku tímu S.P.A.L. 2013 Ferrara. V konečnom poradí rozhodujú pri rovnosti bodov vzájomné zápasy a tie má Atalanta s Interom lepšie.



Za Inter odohral na San Paolo celý zápas slovenský stopér Škriniar. Domáci viedli po prvom polčase 1:0, v druhom ale pridali tri góly a dovolili Interu skorigovať až v závere. "Nezačali sme zle, ale potom sme robili technické chyby pri rozohrávke. Preto sme inkasovali prvý gól, keď sme zle prihrali loptu. Pressovali nás a my sme hrali horšie ako v predchádzajúcich zápasoch," zhodnotil pre klubový web tréner Interu Luciano Spalletti. "V druhom polčase som sa snažil niečo zmeniť, hrali sme na dvoch útočníkov, ale Neapol mal viac loptu, mal viac priestoru a viac behal. Nemali sme ani šťastie pri našich šanciach. Hráči Neapola ukázali, že sú lepší ako my," dodal.



Pred záverečným kolom si ale kouč Interu zachováva sebavedomie: "Bude to finále a musíme byť pripravení. V Neapole sme hrali hrozne, ale osud máme vo vlastných rukách. Ideme pod tlakom víťazstva, bude to všetko alebo nič. Ale hráči, ktorí nosia na sebe dres Interu, musia takýto tlak zvládať."