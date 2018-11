Bolt sa nevzdal sna o profesionálnom futbale, hľadá si nový klub

Tridsaťdvaročný atletický rekordér už trénoval v tímoch Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns, či Strömsgodset, no vždy s rovnakým výsledkom ako naposledy v Austrálii - bez podpisu zmluvy.

Sydney 3. novembra (TASR) - Bývalý jamajský šprintér Usain Bolt sa aj napriek skončenej anabáze v tíme najvyššej austrálskej futbalovej súťaže Central Coast Mariners nevzdal sna o kariére profesionálneho futbalistu.



Tridsaťdvaročný atletický rekordér už trénoval v tímoch Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns, či Strömsgodset, no vždy s rovnakým výsledkom ako naposledy v Austrálii - bez podpisu zmluvy. Stále ale verí, že sa mu podarí vybojovať si profesionálny kontrakt. "Samozrejme v to verím. Myslím si, že môjho agenta ľudia stále kontaktujú s novými možnosťami. Uvidíme, čo prinesú najbližšie dni," povedal Bolt. "Je smutné, že to nevyšlo. Chlapci tam ale boli skvelí, iba sme sa nedohodli na kontrakte. Dúfam, že dostanem šancu v inom tíme."



Podľa agentúry Australian Associated Press Mariners ponúkli Boltovi po 2-mesačnej skúške sezónny kontrakt v hodnote približne 150.000 austrálskych dolárov, no negarantovali mu, že si zahrá v niektorom zo zápasov A-League. Bolt dúfal, že sa o navýšenie zmluvy až na 3 milióny dolárov postarajú sponzori, no nepodarilo sa to.



Počas svojho pôsobenia v Austrálii zaznamenal Bolt dva presné zásahy v generálke na štart ligovej sezóny proti MacArthur South West United (4:0).