Bolt sa profesionálnym futbalistom nestane

Bolt ukončil svoju atletickú kariéru v roku 2017. Odvtedy sa venoval futbalu a trénoval s niekoľkými mužstvami v Nemecku, Nórsku a Juhoafrickej republike.

Londýn 23. januára (TASR) - Legendárny jamajský šprintér Usain Bolt sa vzdal svojho sna o kariére profesionálneho futbalistu. Osemnásobný olympijský šampión a svetový rekordér v behu na 100 aj 200 metrov sa po niekoľkomesačnej skúške napokon nedohodol na kontrakte s austrálskym ligovým klubom Central Coast Mariners.



Tridsaťdvaročný Bolt neľutuje svoju snahu stať sa profesionálnym hráčom. "Bola to veľká zábava. Mohli sme však na to ísť trochu inak. Žijeme a učíme sa. Bola to dobrá skúsenosť a v tíme sa mi páčilo. Môj športový život sa skončil a budem sa venovať biznisu," citoval Jamajčana portál theguardian.com.



