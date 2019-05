Boltonu hrozí odpočet bodov na začiatku budúcej sezóny

Klub zo severnej časti Anglicka má daňový dlh viac ako milión libier.

Bolton 8. mája (TASR) - Jeden z najstarších anglických futbalových klubov Bolton Wanderers sa pre finančné problémy môže dostať do nútenej správy. Zostupujúcemu účastníkovi druhej najvyššej súťaže navyše hrozí v prípade neúspešného predaja konkurz, ktorý by mu spôsobil odpočet bodov na začiatku budúcej sezóny.



Klub zo severnej časti Anglicka má daňový dlh viac ako milión libier. Ten mal byť splatený už v apríli, no vedenie dostalo ďalších 30 dní na jeho vyrovnanie. Odklad bol však spojený s prevzatím klubu novým majiteľom Laurenceom Bassinim. Tomu sa nepodarilo dodržať sľub s vyplatením dlhov voči hráčom a zamestnancom pred kúpou a transakciu zamietli.



"Uvedomujem si vážne dôsledky spojené s nútenou správou aj konkurzom. V tomto momente som však nemal inú možnosť, pretože tento postup zachová existenciu výnimočného klubu," citovala agentúra AP predsedu Boltonu Kena Andersona.