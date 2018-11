Boltova skúška v Austrálii sa skončila bez zmluvy s Mariners

Podľa agentúry Australian Associated Press Mariners ponúkli Boltovi kontrakt blížiaci sa čiastke 150.000 austrálskych dolárov.

Sydney 2. novembra (TASR) - Bývalý jamajský šprintér Usain Bolt nebude pôsobiť v austrálskej futbalovej A-League. S vedením klubu Central Coast Mariners sa totiž nedohodol na podmienkach kontraktu. Osemnásobný olympijský šampión bol od augusta v klube na skúške a v generálke na štart sezóny sa blysol dvomi gólmi.



"Chcem sa poďakovať majiteľom Central Coast Mariners, vedeniu klubu, realizačnému tímu, hráčom i fanúšikom za to, že som sa tu cítil tak príjemne. Klubu želám v novej sezóne A-League veľa úspechov," citovala slová svetového rekordéra v behu na 100 i 200 m agentúra DPA.



Podľa agentúry Australian Associated Press Mariners ponúkli Boltovi kontrakt blížiaci sa čiastke 150.000 austrálskych dolárov, no negarantovali mu, že si zahrá v niektorom zo zápasov A-League. Boltov agent žiadal vyšší plat, aby 32-ročný Jamajčan mohol hrať za Mariners ako profesionál.