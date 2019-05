Bondrov gólový pozdrav babke do neba: Som hrdý, že tu môžem byť

Útočník Adam Liška priznal, že situáciu v tabuľke má zmapovanú a v nedeľnom zápase Nemecko - USA (od 16.15) bude z neho veľký fanúšik Nemecka.

Košice 18. mája (TASR) - Dávid Bondra si odkrútil v sobotu proti Veľkej Británii premiéru v slovenskom drese na domácich majstrovstvách sveta. Okorenil ju aj gólom, ktorým stanovil konečné skóre 7:1. Premiérový zásah venoval najmä svojej babičke.



"Som veľmi rád, že som mohol dať tento gól. Chcem ho venovať svojej babke, ktorá pred mesiacom zomrela. Na striedačke som si stihol aj poplakať. Navyše, aj mama má dneska 50-tku, tak dostala takýto darček," povedal Bondra.



Dvadsaťšesťročný krídelník pritom ráno ani nevedel, že nastúpi, o svojom premiérovom štarte v Košiciach sa dozvedel až pred zápasom. "Môj štart bol otázny, ale napokon som nastúpil a teším sa. Atmosféra bola super, zažil som ju na tribúne, teraz aj na ľade. Aj Briti mali silné mužstvo, takže som rád, že sme zvíťazili."



Bondra figuroval v reprezentačnom kádri takmer od začiatku prípravy na MS, dostal sa aj do záverečnej nominácie, no na svoj štart čakal až do šiesteho skupinového zápasu na MS. "V hokeji je veľmi dôležitá mentálna stránka, musel som to nejako zvládnuť. Aj keby som nedostal túto šancu, som veľmi rád a veľmi hrdý, že som tu a môžem byť s chalanmi. Máme skvelú partiu," dodal.



Liška pripravil lišiacky gól Sukeľovi, v nedeľu fandí Nemecku

Útočník Adam Liška priznal, že situáciu v tabuľke má zmapovanú a v nedeľnom zápase Nemecko - USA (od 16.15) bude z neho veľký fanúšik Nemecka.



Na hre slovenského tímu bolo vidieť veľké odhodlanie, ktoré potvrdil rýchlymi gólmi už v úvode. "To vždy pomôže, o to viac, že sme dali rýchlo nie jeden, ale dva góly," poznamenal útočník Adam Liška, ktorý priznal, že nemali problém ani s motiváciou na zápas proti najslabšiemu tímu košickej A-skupiny. "Pred takýmito divákmi nebude nikdy problém s motiváciou. Bavili sme sa hokejom."



Liška sa do štatistík zapísal asistenciou pri góle Matúša Sukeľa na 6:1. Prečíslenie dvoch proti jednému vyriešil zodpovedajúco svojmu menu - lišiacky. Svoju nie príliš prudkú strelu zámerne nasmeroval do ľavého betónu britského brankára, od ktorého sa odrazila priamo pred pohotového Sukeľa. "V tejto sezóne som to už párkrát skúsil a som rád, že mi to konečne vyšlo," priznal Liška.



Druhé presvedčivé víťazstvo po sebe síce potešilo divákov a zvýšilo bodový zisk slovenského tímu, tí sú však naďalej odkázaní na pomoc iných. Popri istých postupujúcich Fínsku, Kanade a Nemecku je už v hre iba postup cez USA, s ktorými má slovenský tím lepší vzájomný zápas (4:1). Zámorský tím má však o dva body viac a na rozdiel od Slovákov bude hrať ešte dva zápasy. Postupová matematika je preto jasná, Američania z nich nesmú získať viac ako jeden bod. "Ja som to mal zmapované veľmi dobre už pred zápasom. V nedeľnom zápase Nemecko - USA budeme držať palce Nemcom. Veľmi si želám, aby to hokejový osud zariadil v náš prospech. Ja by som si chcel ten nemecký zápas pozrieť, no uvidíme, aký budeme mať program. V nedeľu musíme byť nemeckí fanúšikovia," poznamenal Liška.



Godla prijal nečakanú nomináciu s potešením: Povinné víťazstvo

Slovenský hokejový brankár Denis Godla v sobotu ráno ešte netušil, že si večer pripíše prvý reprezentačný štart na MS. Do bránky mal ísť pôvodne Marek Čiliak, tréneri však poobede rozhodli, že dajú príležitosť Godlovi. Dvadsaťštyriročný reprezentant doteraz sledoval zápasy iba z tribúny, no proti Veľkej Británii už nastúpil a pripísal si 16 úspešných zákrokov.



Asistent trénera Andrej Podkonický na rannom rozkorčuľovaní uviedol, že v bránke bude Čiliak, napokon bolo všetko inak. "Áno, mal ísť Čiliak, ale poobede sa to zmenilo. Som samozrejme rád," povedal Godla a dodal: "Chytal som po dlhšej dobe, takže to bolo ťažšie. Musel som byť koncentrovaný, aby som nedostal lacný gól." Godla si pochvaľoval aj hru defenzívy, s obrancami veľmi komunikovať nemusel: "My sme dohodnutí už z tréningov, bolo to jednoduché."



Inkasoval iba raz, jediný zásah britských nováčikov sebakriticky vzal na seba: "Gól beriem na seba, urobil som to zbrklo. Môžeme byť radi, že sme hrali proti Britom a nie napríklad proti Kanade, lebo taký gól by sme si nemohli dovoliť. Tým nechcem znevažovať britské mužstvo, ale tak to je."



Godlovi pomohli aj spoluhráči, ktorí hrali obetavo. "Briti mali pár šancí. Ale chalani, čo mohli, to zblokovali, takže mi veľmi pomohli. Mám radšej, keď mám viac práce. Ale oni mali hneď na začiatku nájazd, takže sa to mohlo vyvíjať úplne inak. No bolo to povinné víťazstvo," poznamenal slovenský brankár.



Spolu s Godlom dostal v zápase príležitosť aj ďalší hráč, ktorý doteraz sedel na tribúne, Dávid Bondra. Ten si tohtoročný debut okorenil gólom. Obaja si tak mohli vychutnať burácajúcich divákov priamo na ľade a nie len na tribúne. "Na ľade je to stokrát lepšie, fanúšikovia sú úžasní," povedal Godla.