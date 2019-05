Veľké víťazstvo, zhodnotil Chára výhru Bostonu nad Columbusom

Na snímke vľavo brankár Bostonu Tuukka Rask prijíma gratulácie od spoluhráčov po víťazstve v 5. zápase semifinále play off Východnej konferencie hokejovej NHL Boston Bruins - Columbus Blue Jackets v noci na 5. mája 2019. Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 5. zápas:



Boston - Columbus 4:3



/stav série: 3:2/





semifinále Západnej konferencie - 5. zápas:



San Jose - Colorado 2:1



/stav série: 3:2/



Slovák v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 22:40 0 0 0 +1 0 0



/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 5. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v noci na nedeľu v piatom zápase 2. kola play off NHL na domácom ľade nad Columbusom Blue Jackets 4:3 a v sérii vedú 3:2. Slovenský obranca Zdeno Chára si pripísal jeden plusový bod, celkovo odohral takmer 23 minút. Brankár Jaroslav Halák na striedačke kryl chrbát Tuukkovi Raskovi, ktorý zlikvidoval 33 striel súpera. Dvoma gólmi, vrátane víťazného 88 sekúnd pred koncom, sa blysol český útočník David Pastrňák.Boston viedol po dvoch tretinách 1:0, ale v divokej poslednej dvadsaťminútovke padlo šesť gólov. Bruins viedli 2:0 a 3:1, no Columbus vyrovnal a zdalo sa, že aj do tretice v tejto sérii na ľade Bostonu pôjde duel do predĺženia. V závere však udrel Pastrňák, ktorý presnou strelou premenil únik dvoch proti jednému s Bradom Marchandom. Český útočník dal tri góly v posledných dvoch zápasoch.uviedol pre nhl.com Pastrňák, ktorý v 30 zápasoch play off nazbieral 35 bodov.Skóre duelu otvoril v úvode druhej časti David Krejčí a na začiatku tretej zvýšil na 2:0 pre Bruins Marchand. V divokej pasáži potom padli štyri góly v priebehu troch minút a 25 sekúnd. Najskôr Seth Jones znížil na 1:2, ale o necelú minútu vrátil domácim dvojólové vedenie Pastrňák. Reakcia Blues Jackets však bola blesková a Ryan Dzingel s Deanom Kukanom sa postarali o vyrovnanie na 3:3. V posledných sekundách ešte mohol vyrovnať na 4:4 Cam Atkinson, ale zblízka Raska neprekonal. Chára bol druhým najvyťaženejším hráčom Bruins.povedal slovenský kapitán Bostonu pre klubový web.Boston vyhral len druhýkrát v histórii zápas v play off, v ktorom v tretej tretine stratil viacgólové vedenie. Predtým sa mu to podarilo v roku 1989 proti Buffalu Sabres. Columbus ešte nikdy nevyhral piaty zápas, keď bol stav 2:2.povedal zámorským médiám tréner Blue Jackets John Tortorella. Debut v NHL absolvoval ruský obranca Vladimir Gavrikov, na ľade bol 14:17 minúty, zaznamenal mínusku a strelu. Columbus hral na siedmich obrancov, do zostavy sa nezmestil mladý francúzsky útočník Alexandre Texier. Šiesty zápas je na programe v noci na utorok v Columbuse.V piatom súboji semifinále Západnej konferencie domáce San Jose Sharks zvíťazilo nad Coloradom Avalanche 2:1 a v sérii vedie 3:2 na zápasy. Hrdinom stretnutia sa stal český útočník Tomáš Hertl, ktorý strelil oba góly Sharks. Colorado viedlo 1:0 po góle Tysona Josta, ale Hertl dvadsať sekúnd pre koncom druhej tretiny vyrovnal a potom v 47. minúte rozhodol o víťazstve Sharks." povedal pre nhl.com Hertl, ktorý je s ôsmimi gólmi druhým najlepším strelcom v play off.V bránke Avalanche podal opäť výborný výkon Phillip Grubauer, ale ani jeho 37 zákrokov tímu nestačilo.povedal Grubauer. Séria sa sťahuje do Denveru, kde sa v noci na utorok uskutoční šiesty zápas.