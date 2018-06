Botek s Gellem postúpili v K2 do finále aj na 500 m trati

Slovenská dvojica postúpila do finále aj dopoludnia na dvojnásobnej trati.

Belehrad 8. júna (TASR) - Slovenský dvojkajak Peter Gelle a Adam Botek postúpil na ME v rýchlostnej kanoistike v Belehrade do finále na 500-metrovej trati.



Vo svojej piatkovej rozjazde skončili Slováci na druhom mieste s odstupom 0,533 s za víťazným Nemeckom (1:35,34 min). Priamo do finále sa prebojovali po tri lode z oboch jázd, Nemecko a Slovensko doplnili Francúzsko, Maďarsko, Bielorusko a Španielsko.



Slovenská dvojica postúpila do finále aj dopoludnia na dvojnásobnej trati. Finále K2 na 500 metrov sa uskutoční v nedeľu 10. júna o 12.00 h.