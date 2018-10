Boxerista Crawford obhájil titul WBO vo welterovej váhe

Omaha, Nebraska (USA):



Terence Crawford (USA) - Jose Benavidez (USA) TKO (12/12, 2:42 min) - Crawford obhájil titul WBO vo welterovej váhe (do 66,68 kg)

Omaha 14. októbra (TASR) - Americký profesionálny boxer Terence Crawford obhájil titul organizácie WBO vo welterovej hmotnostnej kategórii (do 66,68 kg). Pred domácim publikom v Omahe v Nebraske zdolal krajana Joseho Benavideza technickým knokautom osemnásť sekúnd pred koncom posledného dvanásteho kola.Tridsaťjedenročný Crawford si zlepšil bilanciu na 34 víťazstiev (25 pred časovým limitom) bez jedinej prehry. Absolvoval prvú obhajobu opasku, ktorý získal v júni víťazstvom nad Austrálčanom Jeffom Hornom. V minulosti držal titul v ľahkej váhe (do 61,23 kg) a bol nesporný šampión ľahkej welterovej divízie (do 63,5 kg).