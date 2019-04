Crawford po kontroverznom údere zdolal Khana a obhájil opasok WBO

Crawford poslal súpera k zemi už v prvom kole, Khan sa však pozviechal a v ďalších kolách tiež rozdal niekoľko rán. V šiestom kole však inkasoval úder pod pás.

New York 21. apríla (TASR) - Americký profesionálny boxer Terence Crawford obhájil titul majstra sveta organizácie WBO vo welterovej váhe. V noci na nedeľu zdolal v newyorskej Madison Square Garden Brita Amira Khana po kontroverznom údere pod pás.



Crawford poslal súpera k zemi už v prvom kole, Khan sa však pozviechal a v ďalších kolách tiež rozdal niekoľko rán. V šiestom kole však inkasoval úder pod pás. Rozhodca David Fields ho posúdil ako neúmyselný, a hoci Khanovi doprial päť minút na "rozdýchanie", Brit napokon nemohol pokračovať a prehral technickým knokautom.



"Nechcel som ho poslať späť do ringu, keď som videl, že nie je dostatočne v poriadku," povedal podľa AP Khanov tréner Virgil Hunter. Tridsaťdvaročný pästiar si pripísal piatu prehru v 38. zápase.



O rok mladší Crawford zostal v profesionálnom ringu nezdolaný so stopercentnou bilanciou v 35 dueloch. Dvadsaťšesťkrát sa radoval pred časovým limitom. "Sklamalo ma, že to dopadlo takto. Bola iba otázka času, kým by som ho zložil. Viem však, že Virgil je dobrý tréner, ktorému ide o blaho svojho zverenca. Keď sa rozhodol nepokračovať, mal na to dôvod," uviedol Crawford.