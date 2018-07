Finále World Boxing Super Series bude v Moskve

World Boxing Super Series - finále:



Superstredná váha (do 76,2 kg):



George Groves (V. Brit.) - Callum Smith (V. Brit.) v sobotu 14. júla, O2 Arena (Londýn/V. Brit.)



Ťažká váha (do 90,7 kg):



Oleksandr Usyk (Ukr.) - Murat Gassiev (Rus.) v sobotu 21. júla, Olympijský športový komplex (Moskva/Rus.)

Moskva 1. júla (TASR) - Finále prestížneho profesionálneho boxerského turnaja World Boxing Super Series v ťažkej hmotnostnej kategórii (do 90,7 kg) sa oficiálne presunulo do Moskvy. Súboj medzi Ukrajincom Oleksandrom Usykom a Rusom Muratom Gassievom sa v Olympijskom športovom komplexe uskutoční v sobotu 21. júla.Konfrontácia o všetky štyri hlavné tituly (WBA, WBC, IBF, WBO) bola pôvodne naplánovaná v Džidde v Saudskej Arábii, ale Rusi dosiahli zmenu dejiska. Pre zranenie Usyka sa posunul aj termín.vyhlásil Ukrajinec, ktorý v Berlíne pokoril Nemca Marca Hucka a v Rige zdolal Lotyša Mairisa Briedisa.Gassiev si na ceste do finále poradil v New Jersey s Poliakom Krzysztofom Wlodarczykom a v Soči s Kubáncom Yunierom Dorticosom.povedal Rus pre ESPN.O týždeň skôr sa v londýnskej O2 Arene uskutoční finále superstrednej váhy (do 76,2 kg) medzi domácimi pästiarmi Georgeom Grovesom a Callumom Smithom. Druhý ročník WBSS odštartuje na jeseň v troch divíziách.