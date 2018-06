Fury sa vracia do boxerského ringu

V Manchestri sa uskutoční jeho comebackový súboj s Albáncom Seferom Seferim.

Manchester 8. júna (TASR) - Britský boxer Tyson Fury sa v sobotu po 924 dňoch vráti do profesionálneho ringu. Neboxoval od 28. novembra 2015, keď sa víťazstvom nad Ukrajincom Vladimirom Kličkom stal šampiónom superťažkej hmotnostnej kategórie organizácií WBA (Super), IBF, WBO aj IBO.



Fury sa vtedy vyšplhal na vrchol, na úspech však nenadviazal a začala sa jeho strmá cesta nadol. Postupne prišiel o všetky tituly a mal pozitívny dopingový nález na zakázaný steroid, čo pripísal konzumácii nekastrovaného diviaka.



V máji 2016 opustil tréningový kemp pred odvetou s Kličkom, ktorá sa nikdy neuskutočnila, psychické problémy prvýkrát priznal v októbri 2016: "Každý deň som si želal, aby som sa už nezobudil. Pil som od pondelka do nedele, bral som kokaín. Bol som mániodepresívny, dokázal som to riešiť jedine alkoholom. Nevedel som, prečo mám depresie, veď som bol bohatý, úspešný, mladý a zdravý, mal som rodinu i slávu - všetko, o čom sa dá snívať. Napriek tomu som trpel depresiami. Som živý dôkaz, že ktokoľvek sa môže vrátiť z hrany. Mnoho ľudí trpí psychickými problémami, myslia si, že dni budú už len čierne. Život sa však môže zlepšiť."



Bývalý šampión akceptoval po právnom spore s Britskou antidopingovou agentúrou (UKAD) spätný zákaz činnosti na dva roky, ktorý vypršal 12. decembra 2017. Britský boxerský kontrolný výbor (BBBoC) mu vrátil licenciu a odvtedy mu už nič nebránilo v návrate.



V Manchestri sa uskutoční jeho comebackový súboj s Albáncom Seferom Seferim. Fury musel schudnúť, hoci za čas mimo ringu pribral na približne 170 kilogramov, očakával, že na piatkovom oficiálnom vážení bude mať niečo vyše 120 kg. Na predzápasovej tlačovej konferencii pôsobil uvoľnene, pridal zopár typických excentrických okamihov, no tie boli skôr humorné než provokatívne alebo negatívne mierené.



"Potreboval som si oddýchnuť, pauza mi pomohla na sto percent. Nenávidel som box, je to ako manželstvo. Zamilujete sa, potom príde kríza a musíte na tom pracovať. Kúpil som 'jej' peknú spodnú bielizeň a opäť sa máme radi, viac než kedykoľvek predtým. Vôbec nie som nervózny. Cítil som sa ako zlatá rybička v akváriu, teraz ma pustili do rieky, kam patrím. Pozerajte, ako budem plávať," povedal 29-ročný Brit, ktorý si za prvého súpera po návrate vybral o desať rokov staršieho pästiara pôsobiaceho vo Švajčiarsku.



Seferi je nižší a ľahší, jedinú prehru v profesionálnej kariére utrpel práve v superťažkej divízii s neobmedzeným hmotnostným limitom. Ostatné súboje absolvoval v ťažkej váhe (do 90,7 kg), na konte má 23 víťazstiev a 21 knokautov.



"Je nebezpečný a má levie srdce. Ak knokautoval 21 mužov predo mnou, disponuje silou, aby ma jediným úderom poslal na podlahu. Chystal som sa naňho ako na Vladimira Klička, Deontaya Wildera či Anthonyho Joshuu. Mohol som si vybrať oponenta, ktorého by som knokautoval v prvom kole, no potrebujem ich odboxovať viac," dodal Fury. "Prišiel som zvíťaziť, ale môj protivník je jeden z najväčších talentov 21. storočia," uviedol Seferi.



Furyho promotér Frank Warren zdôraznil, že jeho klient nestratil ani jeden opasok prehrou v ringu a stále sa môže považovať za lineárneho šampióna najťažšej hmotnostnej kategórie. Jeho niekdajšie pocty WBA (Super), IBF, WBO a IBO teraz patria krajanovi Anthonymu Joshuovi, titul WBC vlastní Američan Deontay Wilder. Pokiaľ sa Fury chce opätovne uchádzať o cenné opasky najsledovanejšej divízie, musí na domácej pôde najprv zdolať Seferiho. Démonov už zahnal, nastal čas merať si sily so súpermi medzi povrazmi.