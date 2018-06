Profesionálny boxer Golovkin prišiel o titul IBF

Nesplnil požiadavku IBF, keď sa 5. mája nestretol s jej prednostným vyzývateľom Serhijom Derevjančenkom, ale s Vanesom Martirosjanom.

Springfield 7. júna (TASR) - Kazašský profesionálny boxer Gennadij Golovkin stratil opasok organizácie IBF v strednej hmotnostnej kategórii (do 72,6 kg). Jeho snaha zjednotiť štyri hlavné tituly (WBA, WBC, IBF, WBO) utrpela vážnu trhlinu, zostali mu pocty verzií WBA "Super", WBC a IBO.



Tridsaťšesťročný Golovkin nesplnil požiadavku IBF, keď sa 5. mája nestretol s jej prednostným vyzývateľom Serhijom Derevjančenkom, ale s Vanesom Martirosjanom. Organizácia mu pôvodne povolila tento súboj za predpokladu, že proti Ukrajincovi nastúpi do 3. augusta, no Kazach sa k tomu nezaviazal. Derevjančenko bude o uvoľnený titul bojovať v najbližšom čase, informovala stránka ringtv.com.