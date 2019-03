Boxer Golovkin sa v júni vráti do ringu

Meno Golovkinovho súpera zatiaľ nie je známe, existuje však možnosť, že by si opäť mohol zmerať sily s Mexičanom Saulom Canelom Alvarezom.

New York 8. marca (TASR) - Kazašský profesionálny boxer Gennadij Golovkin by sa mal v júni vrátiť do ringu po tom, ako v piatok podpísal zmluvu s vysielacou spoločnosťou DAZN. Tá mu v priebehu troch rokov garantuje minimálne šesť súbojov.



Meno Golovkinovho súpera zatiaľ nie je známe, existuje však možnosť, že by si opäť mohol zmerať sily s Mexičanom Saulom "Canelom" Alvarezom, informovala agentúra AP.



Golovkin s ním v septembri minulého roka prehral v zápase strednej hmotnostnej kategórie. V T-Mobile Arene v Las Vegas zvíťazil Alvarez väčšinovým výrokom rozhodcov (114:114, 115:113, 115:113) a vzal Golovkinovi opasky organizácií WBA (Super), WBC a IBO. Ich prvý vzájomný súboj sa v septembri 2017 skončil remízou.