Box: Joshua chce Wildera alebo Furyho dostať do ringu a knokautovať

Superťažká váha v Cardiffe (V. Brit.):



Anthony Joshua (V. Brit.) - Joseph Parker (N. Zél.) 118:110, 118:110, 119:109 (12) - Joshua obhájil tituly IBF, WBA (Super) a IBO, získal titul WBO



Alexander Povetkin (Rus.) - David Price (V. Brit.) KO (5/12) - Povetkin obhájil interkontinentálny titul WBA a medzinárodný titul WBO

Cardiff 1. apríla (TASR) - Britský profesionálny boxer Anthony Joshua vlastní už aj opasok verzie WBO v superťažkej hmotnostnej kategórii. V noci na nedeľu ho po jednomyseľnom výroku rozhodcov dva razy 118:110 a 119:109 vzal Novozélanďanovi Josephovi Parkerovi a pridal ho k titulom organizácií IBF, WBA (Super) a menšej IBO. Opäť sa priblížil k vytúženej pozícii nesporného šampióna, ku ktorej mu chýba ešte pocta WBC.Veľký unifikačný súboj sa konal na vypredanom Principality Stadium v Cardiffe pred 80.000 divákmi. Joshua s Parkerom predviedli technicky skvelé predstavenie, na pästiarov najťažšej váhy sa prezentovali aj nezvyčajnou rýchlosťou a obratnosťou. Domáci boxer využíval päťcentimetrovú výškovú prevahu a o desať centimetrov dlhšie rozpätie horných končatín a Novozélanďan sa nevedel dostať na dostrel. Tvrdú zadnú trafil až v piatom kole, šieste sa začalo otvorenou bitkou, ktorá však bola podľa talianskeho ringového arbitra Giuseppeho Quartaroneho za hranicami pravidiel. Parker ešte dvakrát pribrzdil favorita tvrdým zdvihákom, no vyčkávaciu taktiku nezmenil ani v majstrovských kolách 10, 11 a 12. Joshua systematicky bodoval, a hoci jeho súper preukázal veľkú odolnosť, ofenzívne nevymyslel nič, čo by dalo bodujúcim rozhodcom Steveovi Grayovi (V. Brit.), Ianovi Scottovi (N. Zél.) a Steveovi Wiesfeldovi (USA) možnosť na opačný alebo aspoň tesnejší verdikt.povedal Brit pre Sky Sports. Dvadsaťšesťročný Parker si vyslúžil rešpekt a potvrdil, že titul mu patril zaslúžene:Parker utrpel v 25. profizápase prvú prehru. Joshua po prvý raz v profesionálnej kariére neukončil súboj pred časovým limitom, až 21. víťazstvo dosiahol po výroku rozhodcov. Vo veku 28 rokov drží tri zo štyroch (WBA, WBC, IBF, WBO) najprestížnejších titulov v superťažkej hmotnostnej kategórii, v nedávnej minulosti sa to podarilo iba Ukrajincovi Vladimirovi Kličkovi a krajanovi Tysonovi Furymu. Zostávajúci opasok patrí Američanovi Deontayovi Wilderovi, duel o nesporného vládcu sa črtá na obzore možno už koncom tohto roka. Ďalší konkurent pribudne, pokiaľ sa zrealizuje návrat Tysona Furyho.vyhlásil Joshua.Prednostným vyzývateľom WBA sa stal Rus Alexander Povetkin, ktorý sa zároveň postaral o najdramatickejší okamih galavečera, keď v piatom kole knokautoval domáceho Davida Pricea. Ten bol otrasený už po prvej rane, druhú nevidel prichádzať a tvrdo sa porúčal na podlahu, kde ležal niekoľko minút v opatere lekárov. Tridsaťosemročný Povektin obhájil interkontinentálny opasok WBA a medzinárodný titul WBO, v 35 stretnutiach má na konte stále iba jedinú prehru s Vladimirom Kličkom. Hlavným šampiónom WBA bol v rokoch 2011 až 2013 a napriek tomu, že v roku 2016 mal dva pozitívne dopingové nálezy, vybojoval si šancu vyzvať Joshuu.