Boxer Lomačenko bude po operácii pokračovať v ľahkej váhe

Los Angeles 31. mája (TASR) – Ukrajinský profesionálny boxer Vasilij Lomačenko podstúpil v Los Angeles operáciu roztrhnutého väzu v lopatke. Napriek tomu by sa do ringu mohol vrátiť ešte tento rok, podľa prognózy bude v októbri naplno trénovať a v decembri súťažne boxovať.



"Operácia dopadla úspešne, odpočinie si a v piatok začne rehabilitovať. Približne týždeň zotrvá v Los Angeles a potom odcestuje na Ukrajinu, kde ho budeme pozorovať," povedal promotér Bob Arum pre ESPN.



Tridsaťročný Lomačenko zdolal v uplynulom súboji Jorgeho Linaresa z Venezuely a získal opasok organizácie WBA v ľahkej hmotnostnej kategórii (do 61,2 kg). V tejto divízii bude pôsobiť aj naďalej, keďže sa vzdal titulu verzie WBO v supeperovej váhe (do 59 kg).