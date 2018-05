Boxer Lomačenko sa stal šampiónom v ľahkej váhe organizácie WBA

Vo vyrovnanom súboji sa ocitol na zemi ako prvý Lomačenko v šiestom kole. Ukrajinec sa však dokázal pozviechať a v desiatom kole to Linaresovi vrátil aj s úrokmi.

New York 13. mája (TASR) – Ukrajinský boxer Vasiľ Lomačenko zvíťazil v sobotňajšom súboji o titul v ľahkej váhe organizácie WBA nad Jorgem Linaresom z Venezuely technickým KO v desiatom kole.



Vo vyrovnanom súboji sa ocitol na zemi ako prvý Lomačenko v šiestom kole. Ukrajinec sa však dokázal pozviechať a v desiatom kole to Linaresovi vrátil aj s úrokmi, keď ho poslal na zem tvrdým úderom. Hoci sa Venezuelčan dokázal postaviť v poslednej sekunde počítania, rozhodca Ricky Gonzalez zápas ukončil.



Lomačenko (11-1, 9 KO), ktorý v profiringu zatiaľ absolvoval len dvanásť súbojov, je držiteľom už troch titulov. Sobotňajším víťazstvom sa zapísal do histórie ako boxer, ktorému stačilo na zisk titulov v troch rôznych váhových kategóriách najmenej zápasov. Pre Linaresa (44-4, 27 KO) to bola prvá prehra v ringu od roku 2012.