Box: Pred titulovými zápasmi možno zavedú aj druhé váženie

Orlando 24. júla (TASR) - Severoamerická Asociácia boxerských komisií (ABC) bude hlasovať o zavedení povinného váženia aj v deň profesionálneho titulového súboja. Členovia organizácie sa možnosťou zaoberajú na výročnom zasadnutí v Orlande na Floride.



V súčasnosti sa oficiálne predzápasové váženie koná večer pred duelom, po novom by bolo aj na druhý deň ráno a boxeri by nesmeli prekročiť hmotnostný limit o viac než desať percent. Návrh podporujú všetky štyri hlavné verzie WBC, WBA, IBF aj WBO, ak prejde, do platnosti vstúpi od 1. januára 2019 pre všetky titulové stretnutia. Informoval o tom server ESPN.