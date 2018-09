Boxer Rácz našiel premožiteľa, no ako zdolaný sa necíti

Rácz má okrem prvej prehry na konte 20 víťazstiev (18 KO), Agateljan si upravil bilanciu na sedem víťazstiev (4 KO).

Ústí nad Labem 23. septembra (TASR) - Slovenský profesionálny boxer Róbert Rácz utrpel v sobotu prvú prehru v profikariére, keď v Ústí nad Labem nestačil na domáceho Viktora Agateljana. V súboji strednej hmotnostnej kategórie (do 72,57 kg) dvoch dovtedy nezdolaných pästiarov prehral na body jednomyseľným verdiktom rozhodcov.



Dvadsaťtriročný Slovák sa podľa vlastných slov cítil v zápase vypísanom na šesť kôl dobre, a hoci sa mu nepodarilo dostať o rok staršieho súpera ani raz do počítania, verdikt arbitrov ho prekvapil. "Keď pri vyhlasovaní výsledku zaznelo 3:0 na body, myslel som si, že je to moje. Nechcem sa však vyhovárať na rozhodcov, mal som sa lepšie pripraviť. Istotu víťazstva mi zabezpečia iba knokauty," uviedol pre TASR.



Rácz získal v júni titul Českej únie boxerov profesionálov (ČUBP) ešte v superstrednej váhe (do 76,2 kg), napriek prehre však plánuje zotrvať v strednej. "Zhadzovanie mi nerobilo problém a nemyslím si, že sa podpísalo na výsledku. Budeme však o tom ešte v tíme hovoriť, tento rok by som mal mať ešte jeden zápas, uvidíme," dodal.



