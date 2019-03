Slovensko vyslalo štyroch pästiarov na ME do 22 rokov v Rusku

Úvodné váženie, žrebovanie a vyraďovacie súboje sú na programe v piatok, šampionát potrvá do 18. marca.

Vladikavkaz 6. marca (TASR) - Slovensko bude mať na majstrovstvách Európy v boxe do 22 rokov v ruskom Vladikavkaze štyroch reprezentantov. Pod trénerským vedením Pavla Hlavačku a Tibora Hlavačku sa predstavia Michal Takács (do 64 kg), Andrej Csemez (do 75 kg), Dávid Michálek (do 91 kg) a medzi ženami Miroslava Jedináková (do 64 kg).



Úvodné váženie, žrebovanie a vyraďovacie súboje sú na programe v piatok, šampionát potrvá do 18. marca. Slovenská boxerská federácia (SBF) o tom informovala na svojej facebookovej stránke.