Stevenson obhájil titul šampióna WBC v poloťažkej váhe

Stevenson zvíťazil nad Švédom Badou Jackom na body.

Toronto 20. mája (TASR) – Kanadský boxer Adonis Stevenson zvíťazil v sobotňajšom zápase o titul organizácie WBC v poloťažkej hmotnostnej kategórii nad Švédom Badou Jackom na body.



Bol to vyčerpávajúci a pútavý súboj. V úvode zápasu mal miernu prevahu kanadský "superman", no od siedmeho kola sa iniciatívy chopil mladší vyzývateľ a rozhodcovia mali po konečnom gongu čo robiť. O vyrovnanosti súboja svedčí aj fakt, že dvaja rozhodcovia udelili obom pästiarom zhodne po 114 bodov. O šampiónovi tak rozhodol až verdikt tretieho rozhodcu 115:113 v prospech štyridsaťročného Kanaďana, pre ktorého to bola deviata úspešná obhajoba titulu v profesionálnej kariére. Stevenson si vylepšil bilanciu v profiringu na 29 víťazstiev, jedna prehra a jedna remíza, Jack má štatistiku 22-1-3. Informáciu priniesla agentúra AP.



Russell zdolal Diaza a získal titul v perovej váhe organizácie WBC

Americký boxer Gary Russell junior obhájil už tretíkrát titul organizácie WBA v perovej váhe, keď v sobotňajšom súboji v MGM National Harbor v Oxon Hill zvíťazil nad krajanom Josephom Diazom po 12 kolách jednohlasne na body.



Russell dokázal zvíťaziť aj napriek tomu, že už v úvode zápasu utrpel zranenie ruky. "Museli sme urobiť nejaké zmeny. Najdôležitejšie bolo držať si ho od tela," povedal pre agentúru AP rodák z neďalekého Capitol Heights. Russell dosiahol už 29. víťazstvo v 30 súbojoch v profiringu.



Diaz, pre ktorého išlo o prvý duel o titul medzi profesionálmi, si bol vedomý, že v zápase ťahal za kratší koniec a po vyhlásení výsledkov uznanlivo zatlieskali staronovému šampiónovi. "Táto prehra len znásobila môj hlad po úspechu. Verím, že som si získal rešpekt fanúšikov. Dnes to nebol môj večer, ale vrátim sa silnejší a čoskoro budem šampión," neskrýval odhodlanie dvadsaťpäťročný rodák z Kalifornie (26-1).