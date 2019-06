Boxer Fury zničil Schwarza, večer v Las Vegas zakončil spevom

Fury kontroloval zápas od 1. kola, o päť rokov mladšiemu Schwarzovi spôsobil krvácanie do nosa a v 2. kole bol po jeho drvivej kombinácii súper počítaný.

Las Vegas 16. júna (TASR) - Bývalý majster sveta v ťažkej váhe Tyson Fury urobil v súboji dosiaľ nezdolaných profesionálnych boxerov krátky proces s Nemcom Tomom Schwarzom. Tridsaťročný Brit v noci na nedeľu v Las Vegas vyhral duel technickým KO už v druhom kole a večer zakončil spevom.



Fury kontroloval zápas od 1. kola, o päť rokov mladšiemu Schwarzovi spôsobil krvácanie do nosa a v 2. kole bol po jeho drvivej kombinácii súper počítaný. Krátko nato po ďalšom Furyho útoku rozhodca nerovný súboj ukončil. V ten istý okamih za jeho chrbtom pristál vo Schwarzovom rohu uterák, vhodený do ringu na znamenie prehry.



"Chcel som si to hlavne užiť. Ľavačkou som ho pekne trafil. Ten úder by zložil každého," citovala agentúra AP Furyho. Ten si vylepšil bilanciu v profiringu na 28 víťazstiev (z toho 20 KO) a jednu remízu, ktorú zaznamenal vlani s Deontayom Wilderom. S ním by sa chcel stretnúť v odvete budúci rok. Schwarz má po tomto dueli štatistiku 24 výhier a jedna prehra.



Furyho šou sa ale triumfom v ringu neskončila. Svoje prvé predstavenie v Las Vegas zakončil spevom hitu skupiny Aerosmith "I Don't Wanna Miss a Thing".