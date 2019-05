Boxer Joshua bude bojovať o opasky 1. júna v MSG s Mexičanom Ruizom

Zápas sa uskutoční v Madison Square Garden v New Yorku 1. júna.

New York 1. mája (TASR) - Britský boxer Anthony Joshua bude bojovať o opasky WBA, IBF a WBO v superťažkej hmotnostnej kategórii proti Mexičanovi Andymu Ruizovi mladšiemu. Zápas sa uskutoční v Madison Square Garden v New Yorku 1. júna. V stredu to oznámil Joshuov promotér.



Ruiz nahradil Joshuovho pôvodného súpera Jarrella Millera. Američan mal totiž pozitívny dopingový nález na zakázanú látku GW1516, ktorá zvyšuje vytrvalosť. "Neviem sa dočkať tohto súboja," citovala agentúra AFP Ruizove slová.