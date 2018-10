Boxerka Soňa ČEREDEJEVOVÁ: Môj príbeh v ringu sa začal vďaka reklame

Achillesov je presýtená

Bratislava 6. októbra (Teraz.sk) – Hoci by sa vďaka dokonalej postave a peknej tváričke nestratila ani medzi modelkami, už roky hviezdi v ringu. Dvadsaťdeväťročná Bratislavčanka Soňa Čeredejevová je úradujúcou majsterkou SR v boxe, o ktorého špecifikách v ženskom podaní sme sa s ňou pre pár dňami zhovárali v televíznom štúdiu TABLET.TV. Okrem toho sme prebrali aj jej úplné začiatky medzi štyrmi povrazmi, doterajšie úspechy, prácu, ktorej sa popri športovej kariére venuje, ale napríklad aj to, ako reagujú muži, keď zistia, že je boxerka.V detstve Soni Čeredejevovej nenaznačovalo nič tomu, že z nej raz bude úspešná boxerka.rozhovorila sa s úsmevom Soňa Čeredejevová.Za športovca minulého storočia bol vyhlásený legendárny americký boxer Muhammad Ali, no predtým i potom robili a robia tomuto športu skvelú reklamu aj iní borci. Aké vzory má slovenská boxerská šampiónka?prezradila Čeredejevová.Drvivá väčšina športových fanúšikov označuje box za výsostne mužský šport. S týmto konštatovaním sa neraz stretla aj Čeredejevová.zamyslela sa 29-ročná rodáčka z Bratislavy.Hoci sa na prvý pohľad zdá, že box je najmä o šikovnosti, rýchlosti a sile v ringu, jednou z najpodstatnejších vecí je psychika.pokračovala.Mať po svojom boku boxerku, sa môže javiť ako výhoda i nevýhoda. Ako je na tom sympatická Soňa s mužmi?tajomne dodala Soňa Čeredejevová.