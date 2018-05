Dvadsatštyriročný Ederson by nemal chýbať v brazílskej nominácii na MS v Rusku.

Manchester 14. mája (TASR) - Brazílsky futbalový brankár Ederson predĺžil kontrakt s Manchestrom City o ďalšie dva roky a na Etihad Stadium by mal pôsobiť až do 30. júna 2025. Do tímu anglického majstra prišiel vlani v lete z Benficy Lisabon.



V uplynulej sezóne patril ku kľúčovým hráčom "Citizens", ktorí ovládli Premier League a dostali iba 27 gólov - najmenej zo všetkých. Dvadsatštyriročný Ederson by nemal chýbať v brazílskej nominácii na MS v Rusku. Informovala o tom agentúra AP.