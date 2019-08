Bratislava Capitals s novým logom, nabitým kádrom a cieľom postúpiť

Káder Bratislava Capitals na sezónu 2019/20:



brankári: Peter Hamerlík, Matej Gajan, Matej Mega



obrancovia: Karol Sloboda, Lukáš Bohunický, Matej Bača, Ivan Jankovič, Vladimír Lukáčik, Matúš Juriga, Ryan Martinelli



útočníci: Félix Petrinec, Tibor Varga, Róbert Varga, Marek Slovák, Dávid Buc, Marcel Holovič, Denis Hudec, Martin Kalináč, Filip Surovka, Michal Šálka, Erik Smolka, Patrik Danišovský, Eric Selleck

Bratislava 7. augusta (TASR) - "Náš tím, naše mesto, naša vášeň". S týmto heslom vstupuje do novej kapitoly svojej existencie klub HC Bratislava, ktorý bude od sezóny 2019/20 vystupovať pod názvom Bratislava Capitals. Okrem mena a marketingového pojatia vstúpi do I. ligy aj s najvyššími ambíciami a to vyhrať ju a postúpiť do Tipsport ligy. K tomu majú pomôcť skúsený hlavný tréner Peter Oremus s asistentom Michalom Hudecom, či ostrieľaní hráči - brankár Peter Hamerlík, obrancovia Karol Sloboda, Lukáš Bohunický a útočníci Marek Slovák, Dávid Buc či Erik Selleck.Prezidentom klubu je bývalý útočník Dušan Pašek ml., športový manažér Július Koval, ktorý bude naďalej vykonávať rovnakú úlohu aj v HC'05 Banská Bystrica.povedal Pašek ml.Okrem Oremusa a Hudeca sú v realizačnom tíme aj tréner brankárov Roman Mega a kondičný tréner Ján Kovačič.povedal Koval.Klub chce pracovať na troch hlavných pilieroch, tými sú kvalita, poctivosť a profesionalita a zábava pre všetkých. Capitals chcú pritiahnuť na tribúny čo najviac fanúšikov, radi by tam videli rodiny s deťmi.pokračoval Pašek.Capitals chcú hrať svoje domáce zápasy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, na ktorom už prebieha predsezónna príprava. Dohoda zatiaľ funguje na základe objednávok, no zároveň prebiehajú rokovania s mestom o nájomnej zmluve. Na štadióne by tak v nasledujúcej sezóne mali pôsobiť dva kluby, Capitals aj Slovan Bratislava. Prvoligový účastník chce postupom času zabojovať o bratislavských fanúšikov so stálicou slovenskej hokejovej scény.doplnil Pašek.Prezident klubu informoval, že Bratislava Capitals, respektíve spoločnosť HC Bratislava s.r.o. prebrala všetky záväzky svojho predchodcu z uplynulej sezóny a momentálne pracuje na ich vyrovnaní.Vedeniu Capitals sa podarilo zložiť veľmi zaujímavý káder, ktorý by bol konkurencieschopný aj v najvyššej súťaži. Okrem finančnej stránky, rozpočet na platy na celú sezónu je do 500.000 eur, motivovali hráčov aj jasnou víziou.uviedol Koval s tým, že káder by sa v priebehu roka už nemal výraznejšie meniť.V hre je aj istá forma spolupráce s trojnásobným šampiónom Tipsport ligy Banskou Bystricou.uviedol Koval.Medzi lídrov tímu by sa mal zaradiť Marek Slovák. Tridsaťročný center odohral uplynulé roky prevažne v rodnej Nitre, s ktorou získal dva ligové tituly. Po sezóne sa mu však skončila zmluva, na predĺžení sa nedohodol a tak sa rozhodol pomôcť novému bratislavskému projektu.povedal pre TASR.