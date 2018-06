Bratislavská korčuliarska sezóna štartuje na Medzinárodný deň detí

Letné piatkové jazdy sú spestrením nielen pre korčuliarov, ale aj cyklistov či ľudí na kolobežkách, skateboarde, bežcov a tých, ktorí si chcú užiť nočnú Bratislavu z inej perspektívy.

Bratislava 1. júna (TASR) - Štart 15. ročníka letnej korčuliarskeho podujatia Bratislava-inline oslávia priaznivci tohto druhu športu v piatok. Spojený bude aj s oslavami Medzinárodného dňa detí. Ako TASR informovala organizátorka podujatia Monika Hurbanová, prvá tohtoročná jazda predstavuje hneď niekoľko noviniek.



"Prvou je miesto štartu, ktorým sa pre prvú jazdu stane novootvorená Petržalská tržnica, s čím súvisí aj nová trasa cez petržalské Lúky a Háje," priblížila Hurbanová. Deň detí v Petržalskej tržnici ponúkne od 14.00 h program pre deti, ktorý bude od 16.00 h pokračovať inline škôlkou, jazdami zručnosti a súťažami. Od 20.00 h bude pripravený program pred jazdou, a to škola inline korčuľovania, servis korčúľ, pitný režim či partnerské stánky.



Štart samotnej jazdy je o 21.00 h. Pelotón je ohraničený policajným sprievodom, sprievodnými vozidlami a sanitkou. O bezpečnosť a hladký priebeh sa zároveň stará 40-členný inline tím, v prípade zranenia sú k dispozícii zdravotníci. "Akcia je určená pre každého, kto vie korčuľovať a zabrzdiť. Chodí s nami aj množstvo cyklistov, kolobežkárov či longboardistov, jedinou podmienkou je, aby z bezpečnostných dôvodov jazdili až za korčuliarmi. Cieľom podujatia je vychutnať si Bratislavu a jej mestské časti z inej perspektívy, zažiť atmosféru a ducha mesta inak ako v každodennom živote, na tých istých cestách, po ktorých chodíme denne do práce či do školy," tvrdia organizátori podujatia.



Bratislava-inline je od roku 2004 súčasťou letného programu hlavného mesta. Letné piatkové jazdy sú spestrením nielen pre korčuliarov, ale aj cyklistov či ľudí na kolobežkách, skateboarde, bežcov a tých, ktorí si chcú užiť nočnú Bratislavu z inej perspektívy. Počas letných mesiacov sa bude konať šesť jázd v Bratislave (1.6., 22.6., 13.7., 22.7., 10.8., 24.8.), dve jazdy v Trnave (23.6., 1.9.) a jazda Pezinkom (11.8.).