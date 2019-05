Bratislavské paradoxy Fínov, útočník Tyrväinen vyzdvihol kolektív

Fínske tituly v rovnakom meste nie sú zďaleka jediné scenáre, ktoré sa zopakovali v rokoch 2011 a 2019.

Bratislava 27. mája (TASR) - Snáď ani jeden fínsky hokejista neprešiel mixzónou po finálovom zápase na 83. MS v Bratislave bez toho, aby ho zastavil niektorý z tlačiacich sa novinárov. V nedeľu to bol v slovenskej metropole fínsky večer. Krajina tisícich jazier predtým oslavovala titul pred ôsmimi rokmi po triumfe práve v Bratislave. Hráčov "Suomi" zasypal obrovský nával eufórie, tiekli im slzy šťastia, mnohí krútili hlavami nad skvelým triumfom.



Fínske tituly v rovnakom meste však nie sú zďaleka jediné scenáre, ktoré sa zopakovali v rokoch 2011 a 2019. V roku 2011 prehrávali "Suomi" vo finále tiež 0:1 a otočili skóre. V čase 42:35 potom Petteri Nokelainen strelil ich víťazný gól. Teraz sa to stalo opäť, víťazný gól si pripísal Marko Anttila. Na tabuli svietil čas 42:35. "Pred niekoľkými rokmi to u neho na nejakú hviezdnu kariéru nevyzeralo. Dnes ho pozná celé Fínsko," usmial sa obranca Mikka Koivisto. Anttila si oslavy užíval o to viac, že na druhý deň mal narodeniny. Ako sám uviedol, krajší darček dostať nemohol.



Fínski hokejisti po svojom triumfe vybuchli obrovskou radosťou a hoci sa im na hrudi leskli zlaté medaily, svoje víťazstvo si stále naplno neuvedomovali. "Je to neuveriteľné, ja tomu nemôžem uveriť. Ale mali sme najlepší tím na MS, a preto sme zvíťazili. Máme na drese leva a my sme tak bojovali," povedal obranca Petteri Lindbohm.



Tréner Jukka Jalonen si ako jediný zopakoval bratislavské oslavy spred ôsmich rokov. Pred šampionátom vsadil na mladosť, v kádri pritom nemal ani jedného hráča, ktorý by absolvoval celú sezónu v NHL. Dvadsaťtriročný útočník Juho Lammikko odohral za Floridu Panthers 40 zápasov, 19-ročný obranca Henri Jokiharju v službách Chicaga Blackhawks mal na konte 38 zápasov. Najviac hráčov, až dvanásť, dodala najvyššia domáca súťaž Liiga. Okrem nich boli v tíme hokejisti z KHL, švajčiarskej NLA, švédskej SHL a zámorskej AHL. "Našou najsilnejšou stránkou bola tímová práca. Pred šampionátom to bol iba sen, teraz je to skutočnosť. Všetko sme robili ako jeden muž, navzájom sme sa ťahali dopredu," poznamenal útočník Juhanni Tyrväinen.



Kanaďania boli sklamaní, ale na druhej strane športovo uznali kvalitu nového majstra. S Fínmi totiž "javorové listy" prehrali na turnaji dvakrát zhodne 1:3. "Hrali naozaj dobrý hokej. My sme odohrali dobrý šampionát, ale nemáme na krku medailu z toho správneho kovu. Neberieme domov zlato, v tomto smere sme sklamaní," povedal obranca Damon Severson.