Brazílčan Walace prestúpil z Hannoveru do Udinese

Walace začal profesionálnu kariéru v Gremiu, v roku 2017 odišiel do Nemecka, kde jednu sezónu obliekal dres Hamburgu a následne sa presťahoval do Hannoveru.

Miláno 13. augusta (TASR) - Brazílsky futbalový reprezentant Walace Souza Silva prestúpil z nemeckého Hannoveru do Udinese Calcio. Dvadsaťštyriročný defenzívny stredopoliar podpísal v pondelok s účastníkom talianskej Serie A päťročnú zmluvu, informovala agentúra AFP.



Walace začal profesionálnu kariéru v Gremiu, v roku 2017 odišiel do Nemecka, kde jednu sezónu obliekal dres Hamburgu a následne sa presťahoval do Hannoveru, ktorý v máji zostúpil z Bundesligy. Na konte má päť štartov za národný tím, hral aj na Copa America 2016, v rovnakom roku získal s Brazíliou zlato na OH v Riu de Janeiro.