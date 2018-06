Brazília rozhodla duel s Kostarikou v nadstavenom čase

Brazílsky hráč Neymar gestikuluje v zápase základnej E-skupiny MS 2018 vo futbale Brazília - Kostarika v Petrohrade 22. júna 2018. Foto: TASR/AP

E-skupina, 2. kolo:



Brazília - Kostarika 2:0 (0:0)



Góly: 90.+1 Coutinho, 90.+7 Neymar, ŽK: Neymar, Coutinho - Acosta. Rozhodovali: Kuipers – Van Roekel, Zeinstra (všetci Hol.), 64.468 divákov



Brazília: Alisson - Wagner, Silva, Miranda, Marcelo - Casemiro, Paulinho (68. Firmino) - Willian (46. Costa), Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus (90.+3 Fernandinho)



Kostarika: Navas - Gamboa (75. Calvo), Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo - Venegas, Guzman (83. Tejeda), Borges, Ruiz - Urena (54. Bolanos)

Tabuľka E-skupiny:



1. Brazília 2 1 1 0 3:1 4



2. Srbsko 1 1 0 0 1:0 3



---------------------------------



3. Švajčiarsko 1 0 1 0 1:1 1



4. Kostarika 2 0 0 2 0:3 0

Petrohrad 22. júna (TASR) - Futbalisti Brazílie zvíťazili v piatkovom dueli E-skupiny MS nad Kostarikou 2:0 a urobili dôležitý krok k postupu do osemfinále. O ich výhre rozhodol v nadstavenom čase Philippe Coutinho, druhý gól pridal Neymar. Po dvoch zápasoch majú Brazílčania na konte štyri body, Kostaričania sú bez bodu.V Petrohrade mal favorit veľkú prevahu počas celého zápasu, najväčšie šance si vypracoval v úvode druhého polčasu. V 78. minúte odpískal hlavný rozhodca v prospech zverencov trénera Titeho pokutový kop, ktorý však po zhliadnutí videozáznamu odvolal. Brazílčania sa gólového vyjadrenia svojej prevahy dočkali v nadstavenom čase.Brazília sa najbližšie predstaví v stredu 27. júna v Moskve proti Srbsku, Kostarika v rovnaký deň nastúpi v Nižnom Novgorode proti Švajčiarsku. Oba zápasy majú úvodný výkop o 20.00 h SELČ.Titeho zverenci od začiatku duelu držali loptu častejšie na kopačkách, ale herná prevaha favorita v úvodnej pätnásťminútovke nepriniesla žiadnu šancu. Na druhej strane po rýchlom protiútoku nepresne zakončil Borges. Čo do ofenzívneho vyjadrenia to bol zo strany Kostariky na dlhé minúty posledný pokus, režisérsku taktovku držali pevne v ruke "kanárici". Tí v 26. minúte rozvlnili sieť po strele Gabriela Jesusa, ktorý však stál mimo hry a rozhodca tento gól neuznal. O pár sekúnd neskôr si do šestnástky nabehol na kolmú prihrávku Neymar, ale loptu si spracoval zle a brankár Navas včasným vybehnutím zabránil zakončeniu. Tlak Brazílie narastal, ale prvá polovica zápasu zmenu skóre nepriniesla.Do druhého dejstva vstúpili Brazílčania s Costom ako novým mužom na trávniku a s ešte aktívnejším pohybom. Na bránku Navasa sa valil jeden útok za druhým, ale brankárovi Kostariky pomohlo aj šťastie. Najviac pri hlavičke Gabriela Jesusa, ktorá skončila na brvne. Vzápätí namieril v čistej šanci nepresne Paulinho. Gól visel vo vzduchu, ale v dvoch za sebou idúcich šanciach neuspel ani Neymar. V 78. minúte po jeho akcii a následnom faule zapískal Kuipers pokutový kop, ale po zhliadnutí videozáznamu arbiter svoje rozhodnutie zmenil. Kostaričania sa naďalej bránili a siahali na bod, ale na začiatku nadstaveného času rozhodol o výhre favorita Coutinho a v úplnom závere pridal druhý gól Neymar.