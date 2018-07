Brazília - Mexiko 2:0 v osemfinále, Neymar strelil víťazný gól

Osemfinále:

Brazília - Mexiko 2:0 (0:0)

Góly: 51. Neymar, 88. Firmino. ŽK: Filipe Luis, Casemiro - Alvarez, Herrera, Salcedo, Guardado. Rozhodovali: Rocchi – Di Liberatore, Tonolini (všetci Tal.), 41.970 divákov



Brazília: Alisson - Fagner, Silva, Miranda, Filipe Luis - Paulinho (80. Fernandinho), Casemiro - Willian (90.+1 Marquinhos), Coutinho (86. Firmino), Neymar - Gabriel Jesus



Mexiko: Ochoa - Alvarez (55. Dos Santos), Ayala, Salcedo, Gallardo - Herrera, Marquez (46. Layun), Guardado - Vela, Hernandez (60. Jimenez), Lozano

Samara 2. júla (TASR) - Futbalisti Brazílie zvíťazili v pondelňajšom stretnutí osemfinále MS 2018 v Samare nad Mexikom 2:0 a ako piate mužstvo postúpili do štvrťfinále. Brazílčania rozhodli v druhom polčase, v ktorom viedli 1:0 po góle Neymara z 51. minúty, na 2:0 uzavrel v 88. minúte striedajúci Roberto Firmino.Mexičania favorizovanému súperovi statočne vzdorovali najmä v prvom polčase, počas celého zápasu však nedokázali nájsť recept na brazílsku defenzívu. Pre Brazíliu je to siedma účasť vo štvrťfinále MS za sebou. V ňom sa v piatok v Kazani stretne s víťazom večerného osemfinálového duelu Belgicko - Japonsko (20.00 h SELČ).Od úvodu sa hralo vo vysokom tempe a v úvodnej štvrťhodine mali viac z hry Mexičania. Svoju územnú prevahu však nepretavili do väčšej šance, naopak, v 5. minúte mohli inkasovať, ale Neymar namieril prudkú strelu iba do pripraveného brankára Ochou. Viacero mexických akcií sa skončilo zblokovanou strelou a postupne sa k ofenzívnej hre dostali aj Brazílčania. Najväčšiu gólovú príležitosť prvého polčasu priniesla 25. minúta a akcia Neymara, ktorý sa v šestnástke zbavil protihráča, ale dostal sa až príliš blízko k brankárovi a neprekonal ho.Brazílčania začali druhý polčas výrazne aktívnejšie než prvý a v 48. minúte bol blízko ku gólu Coutinho, ktorý sa uvoľnil v pokutovom území, ale jeho strelu pravačkou zmaril výborne chytajúci Ochoa. "Kanárici" pokračovali v ofenzívnej aktivite. V 51. minúte Neymar pred šestnástkou naviazal obrancov, pätičkou uvoľnil Wiliana a jeho strieľanú prihrávku usmernil do bránky práve Neymar - 1:0. Zaujímavých momentov neubudlo ani v ďalších minútach. V 60. minúte sa proti Paulinhovej strele opäť vyznamenal Ochoa, na opačnej strane Alisson zmaril Velovu strelu z diaľky. Druhý gól Brazílie nepriniesla ani strela Williana, ktorú zneškodnil pohotový Ochoa. Mexičania sa v závere snažili dostať Brazílčanov pod tlak, vytúžený gól však nedosiahli, naopak, v 88. minúte Neymar zakončil protiútok, Ochoa nohou loptu vyškriabal iba k striedajúcemu Firminovi, ktorý pred odkrytou bránkou pohodlne spečatil brazílske víťazstvo.