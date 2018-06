Brazília zdolala Srbsko a postúpila z prvého miesta

E-skupina, 3. kolo:



Srbsko - Brazília 0:2 (0:1)



Góly: 36. Paulinho, 68. Silva. ŽK: Ljajič, Matič, Mitrovič (všetci Srb.). Rozhodcovia: Faghani – Sochandan, Mansouri (všetci Irán), 44.200 divákov.



Srbsko: Stojkovič - Rukavina, Milenkovič, Veljkovič, Kolarov - Matič, Milinkovič-Savič - Tadič, Ljajič (75. Živkovič), Kostič (82. Radonjič) - Mitrovič (89. Jovič)



Brazília: Alisson - Fagner, Silva, Miranda, Marcelo (10. Luis) - Paulinho (66. Fernandiho), Casemiro - Willian, Coutinho (80. Augusto), Neymar - Gabriel Jesus



tabuľka E-skupiny:



1. Brazília 3 2 1 0 5:1 7*

2. Švajčiarsko 3 1 2 0 5:4 5*

--------------------------

3. Srbsko 3 1 0 2 2:4 3

4. Kostarika 3 0 1 3 2:5 1



*-postup do osemfinále



HLASY:

Moskva 27. júna (TASR) - Futbalisti Brazílie zvíťazili v stredajšom zápase MS 2018 nad Srbskom 2:0 a postúpili do osemfinále z prvého miesta v E-skupine."Kanárici" mali herne navrch a svoju prevahu potvrdili gólmi Paulinha a Thiaga Silvu. Brazília so siedmimi bodmi vyhrala skupinu a v pondelňajšom osemfinále sa stretne v Samare s druhým tímom F-skupiny Mexikom (16.00). Pre Srbov sa šampionát skončil, v tabuľke obsadili s tromi bodmi tretie miesto.Favorizovaní Brazílčania sa od úvodu snažili o aktívnu hru, ale obranu Srbov dlho nevedeli prekvapiť. Šancu "kanárikov" v 4. minúte zmaril ofsajd a v 25. minúte neskóroval ani Neymar, keď zblízka neprekonal Stojkoviča. Jesusov pokus v 29. minúte ešte zmaril srbský obranca, ale v 36. minúte sa už skóre menilo. Coutinho načasoval prihrávku za obranu Srbov a Paulinho preloboval Stojkoviča - 0:1. Brazílčanov strelený gól upokojil, naďalej sa však snažili mať hru pod kontrolou a Srbom v prvom polčase veľa nedovolili. Naopak, v nadstavenom čase mohol skórovať Neymar, ale jeho strela spoza šestnástky tesne minula bránku.Aj po zmene strán mali herne navrch Brazílčania. V 57. minúte sa Neymar dostal do výhodnej streleckej pozície, ale tiesnený trafil iba do Stojkoviča. Po hodine hry sa Srbi nadýchli k dlhšiemu náporu, veľkú šancu vyrovnať však nevyužil Mitrovič, ktorý hlavičkoval iba do dobre postaveného stopéra Silvu. Od 68. minúty viedli Brazílčania už 2:0, keď po rohovom kope Neymara úspešne hlavičkoval práve Thiago Silva. Tento moment definitívne vzal Srbom nádeje na úspech a už nemali dostatok síl zabojovať o lepší výsledok. Brazílčania kontrolovali dianie na ihrisku a víťazstvo si nenechali vziať. V závere ešte pohrozili viacerými protiútokmi, skóre sa však už nezmenilo.