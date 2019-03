ŠPRINTÉR JÁN VOLKO VO FINÁLE ŠESŤDESIATKY ZLATÝ

Finálové výsledky



60 m muži: 1. Ján VOLKO (SR) 6,60, 2. Emre Zafer Barnes (Tur.) 6,61, 3. Joris van Gool (Hol.) 6,62, 4. Richard Kilty (Brit.) 6,66, 5. Konstadínos Zíkos Gr.) 6,67, 6. Amaury Golitin (Fr.) 6,67



60 m ženy: 1. Ewa Swobodová (Poľ.) 7,09, 2. Dafne Schippersová (Hol.) 7,14, 3. Asha Philipová 7,15, 4. Kristal Awuahová (obe Brit.) 7,15, 5. Mujinga Kambundjiová (Švajč.) 7,16, 6. Maja Mihalinecová (Slovin.) 7,21



Glasgow 2. marca (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko vo finále behu na 60 m získal na HME v Glasgowe zlatú medailu časom 6,60 s, keď zdolal druhého Turka Emre Zafera Barnesa 6,61 a tretieho Holanďana Jorisa van Goola 6,62.Volko mal spomedzi finalistov zabehnutý tretí najlepší sezónny čas (6,58), pred ním boli Turek Barnes (6,55), Nemec Kranz (6,56) a nezabúdalo sa ani na obhajcu titulu Brita Kiltyho, ktorý pred dvomi rokmi v Belehrade ako jediný zdolal strieborného Volka. Slovenský šprintér bojoval pred HME aj so zranením zadného stehenného svalu, no rozbehy i semifinále zvládol parádne a do finále postúpil s najrýchlejším časom. Zakľakol do 5. dráhy a tlačenicu, ktorá vznikla na samom konci, skvele zvládol. Zaujímavé bolo, že Volkov reakčný čas na štarte 0,178 bol najhorší zo všetkých. Po dobehnutí vzniklo veľké napätie, kto zvíťazil, no netrvalo dlho a najviac zo všetkých sa radoval Volko. K veľkej eufórii si pribalil aj slovenskú zástavu a dlho si vychutnával potlesk zaplnenej haly.Na ženskej šesťdesiatke prekvapujúco triumfovala Poľka Ewa Swobodová a v 21 rokoch si vybojovala prvé veľké zlato medzi ženami. Zdolala aj veľkú šprintérsku osobnosť Holanďanku Schippersovú i obhajkyňu titulu Britku Philipovú.