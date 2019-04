Basketbalistky MBK Ružomberok vyhrali v Piešťanoch a vo finále vedú

Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok 56:67 (35:39)



štvrtiny: 20:19, 15:20, 12:16, 9:12



/stav série: 0:2/



Piešťany 17. apríla (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok zvíťazili v druhom finálovom zápase play off extraligy na palubovke Piešťanských Čajok 67:56. V sérii hranej na tri víťazné zápasy tak vedú 2:0. Tretí zápas je na programe v sobotu 20. apríla v Ružomberku.Domáce hráčky začali lepšie, viedli 4:0 aj 8:4, ale hostky ešte v prvej štvrtine dokázali vyrovnať. Ako mimoriadne dôležitá pre ďalší priebeh sa ukázala druhá štvrtina. Aj do nej vstúpili lepšie domáce hráčky (26:21), ale ďalej už diktovali tempo Ružomberčanky. Čajky viackrát zlyhali v streľbe i defenzíve a v závere prvého polčasu prehrávali aj o 10 bodov (29:39).Domáce basketbalistky však v úvodných minútach tretej štvrtiny stiahli manko, viedli aj 44:41, ale ani tento náskok nezúročili. Záver tretej desaťminútovky patril Ružomberčankám, ktoré si v poslednej štvrtine nenechali vziať náskok. Pred tretím zápasom sa tak dostali do vedenia 2:0 a v sobotu môžu doma rozhodnúť o titule.