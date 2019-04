Ružomberčanky odštartovali finále víťazstvom nad Piešťanmi

MBK Ružomberok – Pišťanské Čajky 80:68 (52:29)



MBK: Jefferyová 20, Jackovecová 15/3 trojky, Ellenbergová 13, Mištinová 10, Šikšniuté 5 (Markovičová 11/3, Janoščíková 4, Stačová 2, Ivančáková 0, Belušová 0, Moravčíková 0)



Čajky: Thompsonová 12, Deptová 12, Lubinová 11, Jakubcová 10, A. Baburová 4 (Engelmanová 7, Mikulášiková 6, Krč-Turbová 4, Matejčíková 2, Hašková 0)



TH: 16/13 – 22/16, fauly: 22 – 19, trojky: 11 – 6, rozhodovali: Zubák, Brziak a Kiss, štvrtiny: 28:13, 24:16, 14:15, 14:24, 1700 divákov



Stav série: 1:0

Ružomberok 13. apríla (TASR) - Basketbalistiky MBK Ružomberok zdolali v sobotňajšom úvodnom stretnutí finále play off extraligy žien na vlastnej palubovke Piešťanské Čajky 80:68 a ujali sa vedenia v sérii. Druhý duel je na programe v stredu o 18.00 h v Piešťanoch, hrá sa na tri víťazstvá.Lepší vstup do zápasu si Liptáčky ani nemohli želať, v 6. minúte viedli 16:2, keď štyrikrát trafili spoza oblúka. Ich náskok rástol aj ďalej a do polčasu narástol na 23 bodov – 52:29. Tretia štvrtina bola viac–menej vyrovnaná (14:15), no záverečná už mala diametrálne iný scenár."Ruža" nepokračovala v takých vysokých obrátkach, naopak, začali sa chytať Čajky, ktoré spustili stíhaciu jazdu. V 37. minúte sa priblížili na desať bodov (61:71), ale ďalej ich domáce družstvo nepustilo. Ružomberok vzápätí odskočil na 76:61 a potom sa prvý finálový duel iba dohrával.Juraj Suja, tréner Ružomberka:Richard Kucsa, tréner Piešťan: