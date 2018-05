Levice vybojovali druhý basketbalový titul v klubovej histórii

BK Levickí Patrioti – KB Košice 81:66 (15:14, 28:20, 19:16, 19:16)



Levice: Kurbas 17, Bojanovský 11, Vašl 9, Diabate 8, Mijovič 6 (Djurič 13, Sims 10, Žiak 7, Krajčovič 0)



Košice: P. Stamenkovič 15, Sedmák 5, Djordjevič 4, Marič 2, S. Stamenkovič 0 (Fletcher 16, Baldovský 10, Körner 8, Židzik 6, Matys 0)



TH: 15/8 – 18/13, Fauly: 18 – 22, Trojky: 9 - 5, Rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Pipíška, 2300 divákov



Konečný výsledok série: 4:1, Levice sa stali víťazom Eurovia SBL 2017/2018.

Levice 13. mája (TASR) - Basketbalisti BK Levickí Patrioti vybojovali druhý slovenský titul v klubovej histórii. V nedeľňajšom piatom finálovom dueli play off Eurovia SBL zdolali na svojej palubovke KB Košice 81:66 a v sérii triumfovali 4:1 na zápasy. Na majstrovskom tróne vystriedali bratislavský Inter. Levice vyhrali najvyššiu slovenskú súťaž aj v sezóne 2010/2011.Piate finálové stretnutie neprinieslo v úvodných minútach veľa basketbalovej krásy, viac sa bojovalo, ako sa dávalo košov. Levice však mali väčšie nasadenie, na viac ako päť minút nepustili Košice k žiadnemu bodu a dosiahli šnúru 10:0."Býci" sa však otriasli a do konca prvej štvrtiny stiahli skóre zápasu na 14:15. Zverenci Miljana Čuroviča sa v druhej štvrtine dokonca dostali na malý moment do vedenia, ale Patrioti zachytili v správnom momente tento nápor. Opäť dali desať bodov za sebou, čím sa od súpera výraznejšie odtrhli. Posledné slovo v prvom polčase mal Diabate, trojkou upravil na 43:34 pre domácich.Po prestávke sa dianie na palubovke príliš nezmenilo, taktovku držali domáci basketbalisti. V piatej minúte si vybudovali prvé dvojciferné vedenie v zápase, no Košičania sa opäť nadýchli k tlaku. Ten mal však len krátke trvanie, Levičania sa znova vrátili ku svojej taktike, ktorá ich držala vo vedení.Pred poslednou 10-minútovkou svietilo na tabuli skóre 62:50 v prospech Patriotov. "Býci" sa nadýchli k tlaku, začali hrať vabank, Patrioti však mali vývoj pod kontrolou a drámu na svoj úkor nepripúšťali. Tá prvýkrát v sérii neprišla, Levice bez väčších problémov dokráčali k majstrovskému titulu v sezóne 2017/2018.