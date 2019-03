P. Fialková skončila v Östersunde vo vytrvalostných pretekoch piata

Výsledky



vytrvalostné preteky na 15 km: 1. Hanna Öbergová (Švéd.) 43:10,4 min (0 tr. min), 2. Lisa Vittozziová (Tal.) +23,6 s (0), 3. Justine Braisazová (Fr.) +32,5 (1), 4. Laura Dahlmeierová (Nem.) +39,5 (1), 5. Paulína FIALKOVÁ (SR) +45,5 (1), 6. Mona Brorssonová (Švéd.) +49,9 (1), 7. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +53,7 (0), 8. Dorothea Wiererová (Tal.) +1:06,7 min (2), 9. Selina Gasparinová (Švajč.) +1:59,5 (1), 10. Anastasija Merkušynová (Ukr.) +2:04,6 (1), ..., 47. Terézia POLIAKOVÁ +5:11,3 (2), 58. Anastasia KUZMINOVÁ +6:08,7 (7), 70. Ivona FIALKOVÁ (všetky SR) +7:42,4 (6)



V priebežnom hodnotení SP po 21 pretekoch z 26 vedie Vittozziová s 818 bodmi pred Wiererovou 792, KUZMINOVÁ je tretia 718. Ďalšie poradie: 4. Röiselandová 717, 5. Mäkäräinenová 598, 6. Öbergová 566, 7. P. FIALKOVÁ rovnako 566, ...64. I. FIALKOVÁ 52



V konečnom poradí SP vo vytrvalostných pretekoch (3 z 3) zvíťazila Vittozziová 140 pred P. FIALKOVOU 111, Davidovou 102, Öbergovou 94, Hauserovou rovnako 94 a Džimovou 89, ...18. KUZMINOVÁ 50, 53. I. FIALKOVÁ 14

Östersund 12. marca (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Fialková obsadila na majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde vo vytrvalostných pretekoch 5. priečku, na bronzovú jej chýbalo 13,0 sekundy, na zlato 45,5. Na 15 km trati triumfovala domáca Švédka Hanna Öbergová pred Taliankou Lisou Vittozziovou (+23,6) a Francúzkou Justine Braisazovou (+32,5). Z ďalších Sloveniek sa najviac darilo 47. Terézii Poliakovej (+5:11,3), na 58. mieste skončila Anastasia Kuzminová (+6:08,7) a 70. Ivona Fialková (+7:42,4).V sezóne sa pred MS bojovalo o body do SP vo vytrvalostných pretekoch len dvakrát a najviac ich nazbierala dvakrát na pódiu Češka Davidová, aj keď ani raz nezvíťazila. Podarilo sa to Ukrajinke Džimovej a v skrátených po silnom mraze v kanadskom Canmore Nórke Eckhoffovej, v priebežnom poradí však bola pred nimi na treťom mieste Paulína Fialková, so 4. a 13. miestom. V Östersunde sa už hodnotenie tejto disciplíny uzavrelo a udeľoval sa aj malý krištáľový glóbus. Obhajkyňou titulu na MS v rakúskom Hochfilzene bola Nemka Dahlmeierová, história však potvrdzovala, že zopakovať titul nie je jednoduché, od roku 1984 sa to podarilo jedine dvom biatlonistkám, Nemke Schaafovej (1991, 1993) a Nórke Bergerovej (2012, 2013). Vlani na ZOH v Pjongčangu triumfovala Švédka Öbergová pred Kuzminovou a Dahlmeierovou.Zo Sloveniek mala vytrvalostnú pätnástku v mraze -4 stupne najskôr za sebou s číslom štyri P. Fialková (celková strelecká bilancia 0-0-0-1), ktorá stíhacie preteky v nedeľu zámerne vynechala, po nej so sedmičkou Kuzminová (4-1-1-1). Kuzminová nastolila od prvých metrov rýchle tempo, no štyri trestné minúty v úvodnej položke, keď trafila iba piaty terč, zapôsobili veľmi nepríjemne. Počas nich len neveriacky pokrútila hlavou, rany jej zanášalo doľava a už jej nič iné nezostávalo, ako dôstojne odstrieľať ďalšie položky a pokúsiť sa čo najviac posunúť vpred. Úplne inak vyznela streľba P. Fialkovej, v prvej 'ležke' i 'stojke' absolútne bezchybná a rytmicky veľmi rýchla. Kuzminovej uletel mimo čierne pole tretí výstrel v polohe stojmo a po polovici pretekov jej časové konto zaťažilo až päť trestných minút. V tretej streľbe netrafila hneď prvý terč, v štvrtej poslednej druhý a dovedna sa jej strelecký súčet zastavil na siedmich chybách.P. Fialková pokračovala v unikátnom streleckom výkone aj v tretej streľbe ležmo a s najrýchlejším medzičasom sa jasne nasmerovala na zlatú medailu. Pred sebou mala už len záverečnú streľbu stojmo, na úplne posledný terč mierila dosť dlho, nakoniec ho netrafila, no jedna trestná minúta vyvolávala nádej na jednu z medailí. Vo finiši vydala zo seba v maximálnom úsilí všetky sily a v cieli ležiac na zemi len ťažko naberala dych. Jej súperky množili na strelnici veľa nepresností a postupne odpadávali z boja o zlato. Jednou z jej najväčších konkurentiek bola Dahlmeierová, ktorá v 3. položke netrafila jeden terč a na medzičase po poslednej streľbe zaostávala rovnú sekundu, v cieli jej však k dobru svietilo na P. Fialkovú rovných šesť sekúnd. Vzápätí za ňou domáca Švédka Öbergová zažiarila bez jedinej streleckej chybičky a bolo isté, že P. Fialkovú predstihne a v 23 rokoch si po zlate na ZOH v Pjongčangu pripíše v rovnakej disciplíne druhé zlato v kariére. Z medailového pódia napokon P. Fialkovú vytlačila strieborná Talianka Vittozziová, ktorá si prisvojila aj víťazstvo v hodnotení Svetového pohára tejto disicplíny. P. Fialková na konečné 5. miesto odsunula Braisazová, no slovenská biatlonistka si 5. miestom zlepšila na svojich šiestych MS kariérne maximum. V Östersunde ju o zlato pripravil úplne posledný 20-ty výstrel.Medzi 93 štartujúcimi sa snažili aj ďalšie dve slovenské biatlonistky. I. Fialková (2-1-1-2) nabrala dve trestné minúty na druhom a piatom terči, ďalšie potom pribúdali, Poliaková (1-0-0-1) zakolísala najskôr na treťom a zaslúžila si veľké uznanie za veľmi dobrú celkovú streľbu len s dvoma chybami.V rýchlosti behu bola zo všetkých najlepšia Francúzka Aymonierová a hneď za ňou Kuzminová (+21,0), 12-ta bola P. Fialková (+56,8).V slovenskom tábore sa po pretekoch objavila spokojnosť, no skloňovala sa aj smola. Prísť o zlato na úplne poslednom terčí dokáže riadne zamrzieť. Paulína Fialková však zobrala fakt, že skončila piata rovnako ako vlani na ZOH v Pjongčangu na 15 km trati športovo a povedala:Paulíne Fialkovej vytrvalostné preteky vyšli takmer dokonale.Anastasia Kuzminová označila svoju účasť po problémoch s virózou za skôr tréningovú. "Veľké napätie prežívala Anna Murínová, strelecká trénerka P. Fialkovej. "