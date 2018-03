Kuzminová získala malý glóbus za stíhacie preteky

Výsledky



stíhacie preteky na 10 km:

1. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 30:52,7 min. (2 tr. okr.),

2. Anais Bescondová (Fr.) +0,2 s (1),

3. Laura Dahlmeierová (Nem.) +17,5 (1),

4. Darja Domračevová (Biel.) 35,1 (3),

5. Karolin Horchlerová (Nem.) 46,8 (1),

6. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) 59,9 (4),

7. Daria Virolainenová (Rus.) 1:05,6 (2),

8. Lisa Vittozziová (Tal.) 1:07,9 (3),

9. Irina Usluginová (Rus.) 1:09,5 (0),

10. Franziska Preussová (Nem.) 1:10,8 (2),

...13. Paulína FIALKOVÁ (SR) 1:34,4 (3)



Priebežné hodnotenie SP (21 z 22 pretekov):

1. Mäkäräinenová (Fín.) 799,

2. KUZMINOVÁ 794,

3. Domračevová 744,

4. Dahlmeierová 701,

5. Wiererová 661,

6. Vittozziová 583,

...34. P. FIALKOVÁ 193,

59. I. FIALKOVÁ 65



Konečné poradie v stíhacích pretekoch (7 zo 7):

1. KUZMINOVÁ 301,

2. Mäkäräinenová 280,

3. Dahlmeierová 271,

4. Wiererová 264,

5. Domračevová 237,

6. Bescondová 216,

...44. P. FIALKOVÁ 49

Ťumeň 24. marca (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová vybojovala ďalšie prvenstvo vo Svetovom pohári - po šprinte získala aj malý krištáľový glóbus za stíhacie preteky. V 9. kole Svetového pohára síce v ruskom Ťumeni na 10 km trati skončila šiesta, za víťaznou Fínkou Kaisou Mäkäräinenovou o 59,9 sekundy, no stačilo jej to na ďalší úspech v kariére. Na druhej priečke v stíhačke finišovala Francúzka Anais Bescondová (+0,2) a na treťom Nemka Laura Dahlmeierová (+17,5). Ďalšia slovenská biatlonistka Paulína Fialková sa zaradila na 13. priečku (+1:34,4).Na štarte sa na prvých miestach zoradili Domračevová, Mäkäräinenová (+1), Eckhoffová (+33), ...12. Kuzminová (+1:05), 15. P. Fialková (+1:20), 46. v šprinte I. Fialková napokon chýbala. Drámu do pretekov vložilo priebežné poradie SP, v stíhacích pretekoch najviac bodov pred poslednými stíhacími pretekmi nazbierala Kuzminová a jej 24-bodový náskok pred Wiererovou bol veľmi nádejný. Po malom krištáľovom glóbuse za šprint slovenská biatlonistka siahala na ďalší, zároveň však myslela aj na veľký v súboji s Fínkou Mäkäräinenovou, od ktorej ju delilo len 16 bodov.Kuzminová (strelecká bilancia 0-1-2-1) postupne ukrajovala zo svojej straty, pred prvou streľbou už bola ôsma, po nej štvrtá, 38,8 sekundy za Fínkou. Do vedenia sa dostala po bezchybnej ležke Mäkäräinenová, Domračevová raz krúžila na trestnom okruhu, no zostala na 2. priečke (+26,6).V druhej 'ležke' Mäkäräinenová už urobila chybu na druhom terči, Kuzminová na treťom a na čelo sa vyšvihla Bescondová, Kuzminová na 5. mieste mala stratu 19,4. Vývin stíhačky vzhľadom na to, že Wiererová v ležkovej časti dvakrát terč minula, naznačoval, že malý krištáľový glóbus za disciplínu by si mala Kuzminová ustrážiť.Prvá 'stojka' narobila problémy u Mäkäräinenovej na treťom terči, u Kuzminovej na druhom a štvrtom a zosunula sa na 10. priečku, keď ju predstihla aj 9. P. Fialková. Záverečná 'stojka' poslala viaceré na trestný okruh, no nie Mäkäräinenovú, Kuzminová nevyčiernila druhý terč a klesla na 9. pozíciu. Vo finiši vládla s tesným odstupom Mäkäräinenová s druhým víťazstvom v sezóne, 23. v kariére. Radovala sa aj Kuzminová s vedomím, že sa obohatila o glóbus v stíhačke.Druhá slovenská biatlonistka P. Fialková (1-0-0-2) minula druhý terč a udržiavala si šancu na umiestenie v top desiatke. Zabrzdila sa však na druhom a štvrtom terči na poslednej streľbe.