Kuzminová v šprinte na 7,5 km na piatom mieste

Šprint žien na 7,5 km: 1. Marte Olsbuová-Roiselanová (Nór.) 19:47,6 (0), 2. Kaisa Mäkäräinenová (Fín) +11,5 s (1), 3. Franziska Hildebrandová (Nem.) +21,4 (0), 4. Monika Hojniszová (Poľ.) +23,9 s (1), 5. Anastasia Kuzminová (SR) +28,2 (1), 6. Kamila Żuková (Poľ.) +39,4 (0)

Salt Lake City 14. februára (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová obsadila v šprinte 8. kola Svetového pohára v americkom Salt Lake City piate miesto. Triumfovala Nórka Marte Olsbu Roeiselandová časom 19:47,6 min pred Fínkou Kaisou Mäkäräinenovou (+11,5 s), tretia skončila Nemka Franziska Hildebrandová (21,4). Jediná Slovenka v štartovom poli zaostala o 28,2 sekundy.Kuzminová od začiatku mierila za prvenstvom, k tradične stabilnému rýchlemu behu spočiatku pridala aj presnú streľbu. Na prvej položke ležmo trafila všetky terče a na líderskej pozícii si udržiavala vyše desaťsekundový náskok. Na druhej streľbe v stoji však netrafila jeden terčík a musela absolvovať jeden trestný okruh. To využili jej súperky, vďaka čistej streľbe napokon triumfovala Marte Olsbu Roeiselandová. "," povedala Kuzminová po pretekoch pre RTVS.Kuzminová pôjde do nedeľňajších stíhacích pretekov z piateho miesta, zo štvrtkového šprintu do nich postúpilo 60 najlepších pretekárok. Ďalšie slovenské biatlonistky Ivona a Paulína Fialkové a Terézia Poliaková preteky v USA vynechali.