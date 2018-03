Sagan potvrdil kvality: V 2. etape Tirreno-Adriatico skončil druhý

Správu budeme aktualizovať.

Follonica 8. marca (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil druhé miesto v štvrtkovej 2. etape 53. ročníka pretekov Tirreno – Adriatico, ktorá viedla z Camaiore do Follonicy a merala 167 km.



V záverečnom špurte nestačil iba na Nemca Marcela Kittela, ktorý slávil prvé víťazstvo v sezóne. Na pódiu ich doplnil Talian Giacomo Nizzolo zo stajne Trek-Segafredo.



Na pelotón čakal vo štvrtok najľahší deň na podujatí, iba s jedinou horskou prémiou to bola previerka pre najrýchlejších jazdcov. Záver pretekov bol však riadne nervózny, 7 km pred cieľom prišiel hromadný pád, ktorý sa ale nedotkol hlavných favoritov. Vpredu zostal aj Sagan, no viacerým šprintérom chýbali vo finále kľúčoví pomocníci. To neplatilo o Kittelovi, ktorý dostal v záverečných stovkách metrov výbornú podporu a v dlhom špurte zdolal slovenského konkurenta. "Od začiatku sezóny sa to nevyvíjalo pre nás úplne perfektne. Snažili sme sa vyhrať nejaké etapy, ale nedarilo sa nám. Dnešné víťazstvo je zaslúženou odmenou za všetku tú tvrdú drinu," povedal pre Eurosport Kittel, ktorý sa prvýkrát presadil po prestupe do nového tímu.