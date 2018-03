ĎALŠÍ SKVELÝ VÝKON: Sagan skončil druhý v 6. etape Tirreno - Adriatico

Výsledky 6. etapy pretekov Tirreno–Adriatico:



1. Marcel Kittel (Nem./Kaťuša-Alpecin) 3:49:54 h, 2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 3. Maximiliano Richeze (Arg./Quick-Step Floors), 4. Sacha Modolo (Tal./Education First-Drapac), 5. Zdeněk Štybár (ČR/Quick-Step Floors), 6. Jens Debusschere (Bel./Lotto Soudal), 7. Marco Canola (Tal./Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini), 8. Simone Consonni (Tal./UAE Team Emirates), 9. Eduard Grosu (Rum./Nippo Vini Fantini-Europa Ovini), 10. Rick Zabel (Nem./Kaťuša-Alpecin) všetci čas ako víťaz



Priebežné poradie po 6. etape:



1. Michal Kwiatkowski (Poľ./Team Sky) 25:21:22 h, 2. Damiano Caruso (Tal./BMC Racing Team) +3 s, 3. Mikel Landa (Špa./Movistar) +23, 4. Geraint Thomas (Nem./Team Sky) +29, 5. Rigoberto Uran (Kol./Education First-Drapac) +34, 6. Adam Yates (V.Brit/Mitchelton-Scott) +36, 7. Davide Formolo (Tal./Bora-hansgrohe) +37, 8. Tiesj Benoot (Hol./Lotto Soudal) +39, 9. George Bennett (N.Zél./Team Lotto Jumbo) +41, 10. Jaime Roson (Šp./Movistar) +47, ... 48. P. SAGAN +18:57

Fano 12. marca (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil druhú priečku v pondelňajšej 6. etape pretekov Tirreno–Adriatico.Na 153 km dlhej trati zo strediska Numana do Fana ho v špurte pelotónu predstihol iba Nemec Marcel Kittel (Kaťuša-Alpecin). Sagan predtým obsadil druhú priečku aj v 2. a v 5. etape.Na jazdcov v pondelok čakal v prvej polovici trate zvlnený profil a do úniku sa dostalo kvarteto Marcus Burghardt (Bora-hansgrohe), Krists Neilands (Israel Cycling Academy), líder bodovačky Jacopo Mosca (Wilier-Selle Italia) a Artem Nych (Gazprom). Neskôr zaútočil Burghardt a osamostatnil sa na čele. Záverečných 50 km bolo po rovine, v meste Fano na brehu Jadranského mora absolvovali cyklisti dva okruhy a aktivita pelotónu postupne likvidovala náskok Burghardta.Približne 19 km pred cieľom sa únik nemeckého šampióna skončil a vytvoril sa tak priestor pre špurtérsky dojazd. Sagana 8 km pred cieľom pribrzdil hromadný pád, po ktorom takmer skončil na zemi. Situáciu ustál, no zaostal a musel sa doťahovať do čelnej skupiny. To sa mu podarilo, v závere bojoval o celkový triumf, no na Kittela nestačil. Tretí v etape skončil Argentínčan Maximiliano Richeze (Quick-Step Floors).V utorok vyvrcholia preteky individuálnou časovkou na 10,1 km v San Benedetto del Tronto.