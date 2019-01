Sagan po triumfe v 3. etape Tour Down Under: Výborný finiš

Výsledky 3. etapy Tour Down Under (Lobethal - Uraidla, 146 km): 1. Peter SAGAN (SR/Bora–hansgrohe) 3:46:06 h, 2. Luis Leon Sanchez (Šp./Astana), 3. Daryl Impey (JAR/Mitchelton–Scott), 4. Danny van Poppel (Hol./Jumbo–Visma), 5. Patrick Bevin (N. Zél./CCC Team), 6. Jan Polanč (Slov./UAE Team Emirates) všetci rovnaký čas ako víťaz



celkové poradie: 1. Bevin 10:20:09 h, 2. SAGAN +1, 3. Sanchez +9, 4. Michael Storer (Austr./Sunweb) +10, 5. Impey +11, 6. Van Poppel +15

Uraidla 17. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-hansgrohe vyhral 3. etapu pretekov Santos Tour Down Under v Južnej Austrálii a zaznamenal premiérový triumf v novej sezóne. V záverečnom špurte 146 km dlhej etapy z Lobethalu do Uraidly zdolal Španiela Luisa Leona Sancheza (Astana Pro Team) a Juhoafričana Daryla Impeyho (Mitchelton - Scott).citoval špecializovaný portál cycling-info.sk slová Sagana, ktorý sa dostal na čelo šprintérskej súťaže.