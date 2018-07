Cyklistika-TdF: Degenkolb vyhral 9. etapu, Peter Sagan piaty

Belgický cyklista Greg van Avermaet v žltom drese vedúceho pretekára (vľavo) a slovenský cyklista Peter Sagan v zelenom drese pre najlepšieho špurtéra (vpravo) počas 9. etapy prestížnych cyklistických pretekov 105. ročníka Tour de France so štartom v Arrase a cieľom v meste Roubaix 15. júla 2018, na trati dlhej 156,5 km. Foto: TASR/AP

Výsledky 9. etapy (Arras - Roubaiy, 157 km):



1. John Degenkolb (Nem./Trek-Segafredo) 3:24:26 h, 2. Greg Van Avermaet (Bel./BMC), 3. Yves Lampaert (Bel./Quick-Step) obaja rovnaký čas ako víťaz, 4. Philippe Gilbert (Bel./Quick-Step), 5. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 6. Jasper Stuyven (Bel./Trek-Segafredo), 7. Bob Jungels (Lux./Quick-Step) všetci +19, 8. Andre Greipel (Nem./Lotto-Soudal), 9. Edvald Boasson Hagen (Nór./Dimension Data), 10. Timothy Dupont (Bel./Wanty-Groupe Gobert) všetci +27



Celkové poradie:



1. Van Avermaet 36:07:17 h, 2. Geraint Thomas (V.Brit./Sky) +43 s, 3. Gilbert +44, 4. Jungels +50, 5. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +1:31 min., 6. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +1:32, 7. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +1:33, 8. Chris Froome (V.Brit./Sky) +1:42, 9. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott), 10. Mikel Landa (Šp./Movistar), ... 23. SAGAN +3:08 min





Poradie v bodovacej súťaži: 1. SAGAN 299, 2. Fernando Gaviria (Kol./Quick-Step) 218, 3. Dylan Groenewegen (Hol./LottoNL-Jumbo) 132

Roubaix 15. júla (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v nedeľňajšej 9. etape 105. ročníka Tour de France piate miesto a zvýšil svoj náskok na ćele bodovacej súťaže. Víťazom sa stal jazdec stajne Trek-Segafredo John Degenkolb z Nemecka, ktorý sa presadil v záverečnom špurte trojčlennej skupinky. Trať dlhú 157 km z Arras do Roubaix zvládol v čase 3:24:26 h. Druhý bol vedúci muž priebežného poradia Belgičan Greg van Avermaet z BMC, na treťom mieste skončil jeho krajan Yves Lampaert (Quick-Step Floors).Van Avermaet tak zvýraznil svoj náskok na čele priebežného poradia, k dobru má 43 sekúnd pred Britom Geraintom Thomasom. Sagan prišiel do cieľa s mankom 19 sekúnd ako druhý muž kvarteta prenasledovateľov za Belgičanom Philippom Gilbertom a naďalej jasne dominuje v bodovacej súťaži o zelený dres.Nedeľňajšia etapa mala prakticky len rovinatý profil, no bola špecifická prejazdom po "mačacích hlavách". Počas náročnej, nevyspytateľnej a divácky veľmi atraktívnej trate prišlo k viacerým pádom, ktorým sa nevyhli ani najväčší favoriti na celkové víťazstvo. Už po desiatich kilometroch odstúpil pre zranenie austrálsky cyklista Richie Porte. Jazdec tímu BMC spadol a rovnako ako v roku 2017 nepríde do cieľa najprestížnejších etapových pretekov ani tentoraz.Pred prvým úsekom na kockách sa zoradili na čele balíka viaceré tímové formácie a uvedomovali si, že na takomto teréne sa jazdí najbezpečnejšie na predných pozíciách. Otváracia pasáž na pavé prebehla takmer bez komplikácii, defekt ale dostal Romain Bardet a po úseku strácal jednu minútu. Pelotón tadiaľ previedol tím Bora - hansgrohe, Peter Sagan a Majka sa nachádzali v bezpečí.Po druhom sektore sa prebehlo rovnakým spôsobom a Bardet sa vrátil späť. Onedlho bola pripravená šprintérska prémia, ktorú vyhral Thomas de Gendt a získal 20 bodov. Z pelotónu bol najrýchlejší Peter Sagan, získal päť bodov a upevnil si svoju vedúcu pozíciu v bodovacej súťaži. Jazdci tímu Bora-Hansgrohe predvádzali na úvodných kockách výbornú prácu. Pri výjazde z tretieho sektoru sa ocitol na zemi aj víťaz dvoch etáp Dylan Groenewegen, ale pokračoval ďalej.V ďalšom úseku spadli členovia hlavnej skupiny a to sa snažil využiť tím Sky, ktorý viedol skupinku približne dvadsiatich jazdcov. Peter Sagan sa v nej udržal, boli tu farby Quick-Step Floors a aj Movistar tu mal svojich zástupcov. Landa, Valverde s Quintanom prežili túto selekciu na tej správnej strane.Druhá skupina favoritov strácala dvadsať sekúnd, dopredu sa chceli dostať Nibali, Urán, Bardet a Yates. Potom sa hlavná skupina rozrástla o množstvo jazdcov, vrátane spomínaných favoritov. Vzadu ešte zostával Van Garderen a posledný pád výrazne zastavil aj Fuglsanga a Majku. Obaja sa však dokázali vrátiť späť. Po týchto vypätých momentoch sa situácia uspokojila a všetci hlavní kandidáti na úspech v celkovom hodnotení zostávali pohromade.Päťdesiat kilometrov pred cieľom na najdlhšom úseku zrýchlil a natiahol hlavnú skupinu Greg van Avermaet, ale selekciu nespôsobil. Peter Sagan si strážil v tomto momente pozície za belgickým cyklistom. Defekt tu opäť riešil Romain Bardet a v pokročilom štádiu etapy musel opäť vynulovať minútové manko. Balík sa snažil kontrolovať tím Sky.Hneď v nasledujúcej pasáži na pavé spadol Chris Froome a britský cyklista rozdelil hlavný balík. Nezranil sa, ale musel dobiehať ostatných favoritov. Podarilo sa mu to, takže za hlavnou skupinou zostával Roman Bardet a spolu s ním aj Bauke Mollema.Vedúcu dvojicu Janse van Rensburg a Damien Gaudin pohltil hlavný balík 20 km pred cieľom. Záver sa niesol v znamení niekoľkých nástupov. V predposlednom úseku približne 15 km pred cieľom zaútočili Van Avermaet, Degenkolb a Lampaert. Ich únik bol úspešný a v etape napokon triumfoval Degenkolb. Sagan obsadil piatu priečku, keď ho na cieľovej páske v špurte štvorčlennej skupinky predbehol Gilbert. Rigoberto Uran po problémoch stratil takmer dve minúty, Badet s Landom približne pol minúty na najlepších.V pondelok je na Tour deň voľna. V utorňajšej desiatej etape z Annency do Le Grand-Bornard (159 km) čakajú na jazdcov štyri náročné alpské stúpania a tiež rýchlostná prémia.