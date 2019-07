TOUR DE FRANCE: SAGAN V 1. ETAPE DRUHÝ

Celkové poradie:



1. Teunissen 4:22:37 h

2. SAGAN +4 s.

3. Ewan +6 s.

4. Nizzolo +10 s.

5. Colbrelli

6. Matthews

7. Trentin

8. Naesen

9. Viviani

10. Stuyven všetci rovnaký čas



Bodovacia súťaž:



1. Teunissen 50 b.

2. SAGAN 50 b.

3. Colbrelli 33 b.



Vrchárska súťaž:



1. Greg van Avermaet (Belg./CCC) 2

2. Xandro Meurisse (Belg./Wanty) 2



Poradie mladých pretekárov:



1. Ewan 4:22:37 h

2. Amund Jansen (Nór./Jumbo-Visma) +4 s

3. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) rovnaký čas

Brusel 6. júla (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v úvodnej etape 106. ročníka Tour de France druhú priečku. Jazdca stajne Bora-Hansgrohe zdolal len o pár centimetrov na cieľovej páske Holanďan Mike Teunissen z Jumbo-Visma a vyfúkol mu žltý dres pre lídra pretekov. Sobotňajšiu rovinatú trať dlhú 192 km so štartom a cieľom v Bruseli zvládol za 4:22:47 h. Na tretej priečke skončil Austrálčan Caleb Ewan z Lotta.povedal víťaz v prvom rozhovore.Teunissen získal aj dres pre lídra bodovacej súťaže, no keďže v nedeľu pôjde v žltom, ten zelený si oblečie Sagan. Obaja majú na konte 50 bodov.uviedol na svojom facebookovom profile Peter Sagan, pre ktorého to bolo už 22. druhé miesto v etapách na Tour.Vyrovnal sa tak Erikovi Zabelovi, ktorý bol v tejto štatistike doteraz sám na čele historického podaria. Sagan si pripísal celkovo už 43. pódiové umiestnenie na Tour (11-22-10).Organizátori prichystali pre tohtoročnú edíciu štart v hlavnom meste Belgicka, aby si tak uctili legendárneho cyklistu a päťnásobného celkového víťaza Tour Eddyho Merckxa. Slávny Belgičan totiž premiérovo triumfoval presne pred 50 rokmi. "Maillot jaune" navyše oslávil 100 rokov od svojho vzniku.Na pretekárov čakalo v sobotu 192 km s dvomi vrchárskymi prémiami, no inak v podstate s rovinatým charakterom a tak sa na úvod čakal hromadný záver a bitka šprintérov. Cyklisti si v prvej polovici vyskúšali slávne, krátke ale prudké stúpania na kockách Muur de Geraardsbergen (3. kategória, dĺžka 1,2 km, sklon 7,8%) a Bosberg (4., 1,1 km, 5%) známe z flámskych klasík.Ihneď po štarte sa od pelotónu odtrhla štvorica Natnael Berhane (Cofidis), Greg van Avermaet (CCC), Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) a Mads Würtz Schmidt (Kaťuša-Alpecin) a vytvorila si približne trojminútový náskok. Van Avermaet vyhral prémii na Muure a tak ako prvý v 106. ročníku získal bodkovaný dres.Svoju misiu splnil a o chvíľu sa vrátil späť do pelotónu. V úniku tak zostala len trojica, ktorú pelotón pohodlne kontroloval. Na jeho čele pracovali najmä tímy QuickStep, Jumbo a Lotto.Po 100 km bol náskok približne dve minúty, no rýchlo klesal a o ďalších 20 km bolo po brejku. To sa už blížila prvá rýchlostná prémia a na čele pelotónu sa zoradili Bora a CCC. Sagan potvrdil, že na Tour prišiel zabojovať o siedmy zelený dres v kariére a prekonať rekord Erika Zabela, na prémii zobral 20 bodov pred Sonnym Colbrellim (Bahrain-Merida), van Avermaetom a Michaelom Matthewsom (Sunweb).Asi 55 km pred cieľom sa odtrhol Stéphane Rossetto (Cofidis) a vypracoval si dvojminútový náskok. Pre tridsaťdvaročného Francúza to je premiérová Tour a chcel sa tak ukázať domácemu publiku. Pelotón mu doprial a tak mal aj 20 km pred koncom náskok jednu minútu.Všetko sa však schyľovalo k záverečnému špurtu. Ten nahrával Saganovi, keďže bol technický a posledných sedemsto metrov bolo do kopca so sklonom približne 4%. V závere sa však stupňovala nervozita a prišlo aj k hromadnému pádu, do ktorého sa zapojil jeden z ašpirantov na celkový triumf Jakob Fuglsang a odniesol si menšie poranenie na tvári.S pomocou kolegov sa dotiahol do pelotónu, ktorý deväť km pred cieľom pohltil Rossetta. Na jeho čele boli jazdci Bory, ktorí pripravovali čo najlepšiu pozíciu pre Sagana. O to sa však snažili aj ďalšie šprintérske tímy, v tlačenici prišlo k pádu, v ktorom prišiel o šancu na triumf jeden z favoritov Dylan Groenewegen. V špurte do kopca to dlho vyzeralo na triumf Sagan, no náhle sa vyrútil Teunissen a o pár centimetrov ho zdolal.Aj druhý deň strávia cyklisti v hlavnom meste Belgicka, keď ich čaká tímová časovka na 27 km so štartom pred Kráľovským palácom a cieľom pri Atómiu.