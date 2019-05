Aj v Barcelone double Mercedesu, víťazí Hamilton

VC Španielska (66 kôl, 1. kolo - 4,655 km, celkovo 307,1 km)



1. Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes), 2. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +4,074 s, 3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +7,679, 4. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +9,167, 5. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +13,361, 6. Pierre Gasly (Fr./Red Bull) +19,576, 7. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +28,159, 8. Carlos Sainz (Šp./McLaren) +32,342, 9. Daniil Kvjat (Rus./Toro Rosso) +33,056, 10. Romain Grosjean (Fr./Haas) +34,641, 11. Alexander Albon (V. Brit./Toro Rosso) +35,445, 12. Daniel Ricciardo (Aus./Renault) +36,758, 13. Nico Hülkenberg (Nem./Renault) +39,241, 14. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo) +41,803, 15. Sergio Perez (Mex./Racing Point) +46,877, 16. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo) +47,691, 17. George Russell (V. Brit./Williams), 18. Robert Kubica (Poľ./Williams) obaja + 1 kolo



Nedokončili: Lance Stroll (Kan./Racing Point), Lando Norris (V.Brit./McLaren)

Priebežné poradie: 1. Hamilton 112 bodov, 2. Bottas 105, 3. Verstappen 66, 4. Vettel 64, 5. Leclerc 57, 6. Gasly 21, 7. Magnussen 14, 8. Perez 13, 9. Räikkönen 13, 10. Norris 12, 11. Sainz 10, 12. Ricciardo 6, 13. Hülkenberg 6, 14. Stroll 4, 15. Albon 3, 16. Kvjat 3, 17. Grosjean 1



Barcelona 12. mája (TASR) - Britský pretekár Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na Veľkej cene Španielska. Jeho tímový kolega Fín Valtteri Bottas prišiel do cieľa na 2. mieste a Mercedes tak dosiahol double aj na piatych pretekoch sezóny F1. Tretiu priečku obsadil Max Verstappen na Red Bulle.Hamilton získal za svoj 76. triumf v kariére 26 bodov, keďže získal aj jeden bod navyše za najrýchlejšie kolo. Na čele priebežného poradia tak po treťom víťazstve v sezóne predstihol Bottasa, priebežne tretí je Verstappen. Seriál F1 bude pokračovať 26. mája Veľkou cenou Monaka.V tesnom súboji Mercedesov v úvodných metroch uspel Hamilton, ktorý sa dostal pred víťaza kvalifikácie Bottasa. Brit išiel od toho momentu vlastné preteky a čelnú pozíciu si strážil. Dianie na trati bolo dlho pokojné a na popredných priečkach sa nič zásadné nedialo. V 12. kole zaujala tímová réžia vo Ferrari, keď Vettel najskôr nepustil pred seba Leclerca, no neskôr mu prepustil pozíciu. V 27. kole prezuli Hamilton s Bottasom a bez problémov sa krátko na to vrátili na predošlé pozície. V 37. kole sa Vettel dostal pred Leclerca na 4. pozíciu, no strata na tretieho Verstappena bola priveľká. V 48. kole kolidovali Norris a Stroll, pre ktorých sa tým preteky skončili. Safety car na niekoľko kôl pribrzdil štartové pole a viacero jazdcov to využilo na návštevu boxov. Reštart pretekov zachytil Hamilton, ktorý postupne navyšoval líderskú pozíciu.