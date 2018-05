Hamilton vyhral v Španielsku, Vettel štvrtý

Výsledky VC Barcelony F1 (66 kôl, 1 kolo - 4,655 km, spolu 307,1 km):



1. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) 1.35:29,972 h.

2. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +20,503 s.

3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +26,873 s.

4. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +27,584 s.

5. Daniel Ricciardo (Aus./Red Bull) +50,058 s.

6. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1 kolo

7. Carlos Sainz (Šp./Renault) +1 kolo

8. Fernando Alonso (Šp./McLaren) +1 kolo

9. Sergio Perez (Mex./Force India) +2 kolá

10. Charles Leclerc (Mon./Sauber) +2 kolá

11. Lance Stroll (Kan./Williams) +2 kolá

12. Brendon Hartley (N. Zél./Toro Rosso) +2 kolá

13. Marcus Ericsson (Švéd./Sauber) +2 kolá

14. Sergej Sirotkin (Rus./Williams) +3 kolá



Nedokončili: Romain Grosjean (Fr./Haas), Pierre Gasly (Fr./Toro Rosso), Nico Hülkenberg (Nem./Renault Sport), Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari), Esteban Ocon (Fr./Force India), Stoffel Vandoorne (Belg./McLaren)



Priebežné poradie (po 5 z 21 pretekov):



1. Hamilton 95 bodov

2. Vettel 78

3. Bottas 58

4. Räikkönen 48

5. Ricciardo 47

6. Verstappen 33

7. Alonso 32

8. Hülkenberg 22

9. Magnussen 19

10. Sainz 19

11. Perez 17

12. Gasly 12

13. Leclerc 9

14. Vandoorne 8

15. Stroll 4

16. Ericsson 2

17. Ocon 1

18. Hartley 1

19. Grosjean 0

20. Sirotkin 0



Pohár konštruktérov:



1. Mercedes 153 bodov

2. Ferrari 126

3. Red Bull 80

4. Renault 41

5. McLaren 40

6. Haas 19

7. Force India 18

8. Toro Rosso 13

9. Sauber 11

10. Williams 4



Barcelona 13. mája (TASR) - Brit Lewis Hamilton sa stal víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Španielska, piatych pretekov seriálu F1. Na Mercedese nadviazal na prvenstvo v kvalifikácii a pred konkurentmi si od začiatku držal dostatočný odstup. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Valtteri Bottas z Fínska, tretí skončil Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull.Pre štvornásobného majstra sveta to bolo 64. víťazstvo v kariére a druhé v sezóne, predtým triumfoval aj na VC Azerbajdžanu. Zároveň si upevnil prvú priečku v priebežnom hodnotení. Seriál F1 bude pokračovať ďalšími pretekmi o dva týždne v nedeľu 27. mája v Monaku.Bezprostredne po štarte si Hamilton udržal prvú priečku, za ním Vettel predstihol Bottasa. Grosjean stratil v tretej zákrute kontrolu nad vozom, pretočil sa priamo na trati a po kolízii s Gaslym a Hülkenbergom všetci traja skončili. Následná prítomnosť bezpečnostného vozidla trvala do 6. kola.Líder Hamilton postupne zvyšoval svoj náskok pred Vettelom a poradie na prvých miestach Hamilton - Vettel - Bottas sa zachovalo aj po prezúvaní v boxoch. V 25. kole sa Räikkönen prepadol až na 8. miesto pre technické problémy a po následnej návšteve boxov sa už na trať nevrátil. Verstappen jazdil na 3. mieste, v 43. kole si však skomplikoval situáciu, keď si pri predbiehaní pomalšieho Strolla poškodil predné krídlo.Aj tak sa však udržiaval pred štvrtým Vettelom. Ten v Španielsku nedokázal dostatočne konkurovať najlepším a Verstappen si pred Nemcom udržal tretie miesto. Mercedesy Hamiltona a Bottasa si bez problémov a s výraznými odstupmi držali prvé dve priečky.Lewis Hamilton, 1. miesto:Valtteri Bottas, 2. miesto:Max Verstappen, 3. miesto: