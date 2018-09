Hamilton zvíťazil, Mercedes opäť uplatnil tímovú réžiu

Správu aktualizujeme.

Soči 30. septembra (TASR) - Britský pilot F1 Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na Veľkej cene Ruska a slávil svoje piate víťazstvo z uplynutých šiestich pretekov. Na druhom mieste skončil s 2,5 sekundovou stratou jeho tímový kolega Fín Valterri Bottas, tretí bol Nemec Sebastian Vettel na Ferrari. Úradujúci majster sveta víťazstvom na okruhu v Soči zvýšil svoj náskok na čele seriálu F1 pred Vettelom na 50 bodov.



Hneď po štarte bol zaujímavý súboj o prvé tri miesta, no po úvodných dramatických zákrutách zostal na čele Bottas pred Hamiltonom a Vettelom. Preteky sa hneď na začiatku skončili pre dvojicu jazdcov Toro Rosso - Pierrea Gaslyho a Brendona Hartleyho.



Holanďan Max Verstappen predvádzal od začiatku výbornú stíhaciu jazdu, keď sa z 19. miesta na štarte dostal v priebehu prvých ôsmich kôl na 5. priečku, na štvrtého Raikkönena strácal približne 14 sekúnd. Medzi najlepších sa postupne dostával aj Daniel Ricciardo, ktorý sa po 11. kolách posunul o rovnaký počet miest a bol priebežne siedmy.



Po prvej zastávke v boxoch sa v 15. kole dostal Vettel na druhé miesto pred Hamiltona. O necelé kolo neskôr si však Brit svoju pozíciu vybojoval v tvrdom súboji s nemeckým jazdcom naspäť.



V 25. kole Bottas spomalil a na pokyn vedenia tímu prepustil svoje 2. miesto Hamiltonovi. Na čele pretekov bol vtedy približne s 3-sekundovým náskokom Verstappen, ktorý ako jediný z jazdcov vpredu dovtedy neabsolvoval zastávku v boxoch. Medzi Bottasom a štvrtým Vettelom bol rozdiel na úrovni dvoch sekúnd. Verstappen išiel do boxov 10 kôl pred cieľom a vrátil sa späť na 5. mieste.



Priebežne vedúci jazdec šampionátu Hamilton si udržal svoju vedúcu pozíciu pred Bottasom a Vettelom až do cieľa a dosiahol tak svoje 70. víťazstvo v pretekoch F1. Ďalšie preteky seriálu sú na programe 7. októbra v Japonsku.



Lewis Hamilton: "Valtteri odviedol fantastickú robotu, je to veľký džentlmen. Veľmi mi pomohol a je to skvelý výsledok pre celý náš tím. Na štarte sme mali výhodu v podobe prvých dvoch miest, tímovým prístupom sme to zvládli. Chceme vyhrať Pohár jazdcov i Pohár konštruktérov Bolo to tu v Rusku skvelé, fanúšikovia boli výborní."